批中不守國際秩序 酈英傑：科技是貿易摩擦核心

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）美國在台協會處長酈英傑今天強調，美國印太地區的願景沒有排除任何國家，不過，美國嚴正關切中國非市場導向的作為；中國試圖在10項科技領域取得領導地位，科技是美中貿易紛爭的核心。

美國在台協會（AIT）與外貿協會今天共同舉辦「深化印太地區經濟與商業合作論壇」。酈英傑（Brent Christensen）在論壇發表政策演說，說明對於拓展美國、台灣，以及大印太地區經濟與商業關係的願景。

他說，以規則為基礎的秩序是亞洲經濟奇蹟的基石。但過去10年，以規則為基礎的秩序受到懷疑，因為中國拒絕遵守國際社會的規則與標準。

他表示，美國提出開放且自由的印太戰略願景，主要有3大支柱，包括安全、良好治理與經濟繁榮。他也特別強調，美國的印太戰略願景沒有要排除任何國家，而是邀請所有珍惜自由開放太平洋地區的國家加入。

酈英傑也說，談到擴展印太地區的經濟與商業關係就不能不提到當前美中之間的貿易衝突，這也無可避免會對台灣的經濟產生影響。美國嚴正關切中國扭曲市場的補貼，以及缺乏以市場為導向的做法。就許多方面來講，科技是美中紛爭的核心。

他指出，中國已提出試圖在10項科技領域取得領導地位的計畫，包括自動駕駛車、機器人、人工智慧、物聯網等。中國試圖藉由透過扭曲市場的做法在這些領域取得競爭力。

他說，自從美中貿易摩擦以來，有越來越多的供應鏈從中國移轉印度、東南亞、美國以及台灣。越來越多的外國企業認知到，中國不再是理想的投資環境；事實上，中國經濟成長已進入可預期的趨緩期，過去台灣曾有20年的時間也面臨一樣的狀況，但現在台灣的經濟數據滿好的。

酈英傑表示，台美投資關係強健，台灣是被信賴的夥伴。當企業在台投資，他們對於智慧財產權的保護有信心；台灣當局也堅守民主與自由市場的價值，因此，許多美國科技公司增加對台投資。

他說，美國與台灣在印太地區的經貿投資合作領域有能源安全、基礎建設發展與數位經濟等3大項。

有關基礎建設發展的部分，美國海外私人投資公司與台灣正在拓展合作。自由市場、私部門領導的基礎建設戰略確保計畫能被執行。這樣的做法不同於中國以國家為導向的做法，讓受幫助的國家面臨債務負擔的風險。

他也說，美國專注5G網絡基礎建設發展，5G不僅是電信設備、軟體，也涉及自動駕駛車、人工智慧等科技發展。美國與理念相近夥伴對中國利用電信設備的方式到高度關切，台灣近年也開始在基礎建設方面，限制使用中國製造的電信裝備，許多國家則紛紛追隨台灣的作法。（編輯：林興盟）1080618