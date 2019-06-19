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修國安法有共識 為中發展組織可罰1億最少判7年

最新更新：2019/06/19 14:03
立法院長蘇嘉全19日召集朝野協商國安法草案，朝野立委在協商中達成共識，若為大陸地區發展組織，最重可處新台幣1億元，草案預計下午三讀通過。（中央社檔案照片）
立法院長蘇嘉全19日召集朝野協商國安法草案，朝野立委在協商中達成共識，若為大陸地區發展組織，最重可處新台幣1億元，草案預計下午三讀通過。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商國安法草案，朝野達成共識，若為大陸地區發展組織，最重可處新台幣1億元；軍公教涉共諜行為，喪失退休給與請領權利。草案預計下午三讀通過。

蘇嘉全上午召集朝野協商國家安全法部分條文修正草案、產業創新條例增訂第10條之1條文。朝野立委在協商中達成共識，規範人民不得為外國、大陸、港澳地區及境外敵對勢力或派遣之人，刺探、蒐集、交付或傳遞國家機密、發展組織。

朝野立委共識，為大陸地區發展組織者，從現行法的5年以下有期徒刑，加重為7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金；國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間。

朝野達成共識，軍公教人員現職或退休後，擔任共諜並經判刑確定後，喪失其請領退休給與之權利，已支領者，應以實行犯罪時開始追繳。草案預計在下午的立法院會中，進行二、三讀程序。（編輯：蘇志宗）1080619

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