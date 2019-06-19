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被模範生當面指選總統可笑 韓國瑜：尊重學生

最新更新：2019/06/19 19:13

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市長韓國瑜今天和國中模範生合影，一名模範生合照後當面對他說：「你要去選總統很可笑，醒一醒，不要讓感性壓過你的理性。」韓國瑜事後受訪說，尊重學生，肯定他敢於表達。

韓國瑜下午出席在社教館的「高雄市模範生及畢業生合影」，一個個模範生輪流和他合照。

一名國中模範生在合照後對韓說：「你要去選總統很可笑，醒一醒不要讓感性壓過你的理性。」當時韓國瑜笑一笑，並拍拍這名模範生的肩膀。

媒體採訪這名同學，他說：「要市長醒一醒，既然選前做了這麼多承諾，現在要去選總統，對名譽不好；況且他（韓國瑜）做了一些承諾、政見之類的，也不是這麼有道理。」

媒體於事後採訪韓國瑜，韓國瑜稱讚這名同學說，「非常好，國中三年級就敢把心中的想法表達出來，應給予尊重」，勇氣可嘉。

他說，很多高雄市民朋友心中也是矛盾的，他都給予尊重；台灣是自由民主的社會，大家都可以表述心中意見，15歲的學生願意表達己見，將來一定會大放異彩，會很棒。

稍後這段影片被網友分享到網路社群，有網友表示「被國中生洗臉」、「腦袋清晰」、「台灣還有希望」，不過也有網友留言，韓粉要出征了。（編輯：吳佳穎）1080619

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