看好半導體實力 孫正義：安謀將加碼投資台灣

DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇22日下午在台北君悅酒店舉行，鴻海集團創辦人郭台銘（前右）、軟銀集團創辦人孫正義（前左）應邀出席。中央社記者鄭傑文攝 108年6月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）軟銀集團創辦人孫正義今天表示，安謀（ARM）與台積電緊密合作關係，將加碼投資台灣，增聘更多工程師以及研發人員，協助布局IoT、自駕車等應用。

由DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇」，邀請前鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘與軟銀集團創辦人孫正義進行專題演講，台、日首富同框備受關注。

孫正義以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題，首次在台發表演說。他認為，AI和資訊革命是人類歷史上的最大革命，而人工智慧將是未來發展趨勢，人工智慧將會協助人類擁有更好生活，而非搶走人類工作。

他表示，別把賺錢想得太複雜，只要保持視野宏觀、掌握趨勢，賺錢就不難。

郭台銘及孫正義會後接受媒體聯訪，孫正義表示，台灣半導體、科技產業相當優秀，被日本軟銀收購的安謀與台積電有緊密合作關係，雖然尚未確定在台投資規模，不過，安謀未來將加碼投資台灣，增聘更多工程師以及研發人員，協助布局IoT、自駕車等應用。

郭台銘昨天為孫正義接機時指出，軍公教退休基金、勞退基金面臨財務壓力，希望藉由軟銀願景基金（Vision Fund）投資經驗，協助將勞退基金餅做大。今天郭台銘也特別就此提問，向孫正義請益如何管理基金。

孫正義回應，新加坡政府投資公司（GIC）績效佳，也願意承擔更多風險。不過，想要低風險又卓越績效，還是有其他投資方式，像是藉由引進更好制度、專業人才，同時維持高投報目標。

孫正義表示，願意幫助台灣政府提升勞退基金投報率，並貢獻自己的投資經驗及心法。（編輯：黃國倫）1080622