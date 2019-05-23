安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國晶片設計巨擘安謀（ARM）的技術，目前用於全球超過1300億顆晶片，並隨著普及的行動裝置而無所不在。因此當四面楚歌的中國華為技術公司失去安謀的供應，將宛如遭到截肢。

由日本軟體銀行集團（Softbank）持有的安謀，成為捲入美國總統川普在國內封殺華為行動的最新一家企業。英國廣播公司（BBC）報導，安謀管理階層在公司內部流傳的備忘錄宣布，暫停和華為的業務往來。

法新社報導，這恐怕會對華為帶來重大打擊。包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片大廠，本週全數傳出決定暫停出貨給華為。

華為除了是全球第二大智慧手機製造商，也是電信基礎設施和超快速第5代行動通訊技術（5G）設備的領先供應商。

早在蘋果公司（Apple Inc.）2007年推出第一代iPhone，就使用安謀的晶片技術。且安謀技術至今仍是全球智慧手機和其他行動裝置的根基，其中包括華為產品。

安謀實際上不生產晶片，而是授權能讓裝置運作的晶片架構。以市場滲透率而論，排名第二的英特爾遠遠落後安謀。

安謀在全球雇員超過6000人，自稱開發的技術觸及全球70%人口，且截至目前全球出貨使用安謀技術的晶片，累計已達1300億餘顆。安謀官方網站表示，這些晶片不只用於智慧手機，還能在醫療器材、基地台和伺服器中找到。

安謀還將觸角伸向家用裝置間的連線，亦即物聯網。正因安謀具備這項新一代產業潛力，吸引軟銀2016年願意砸240億英鎊（約新台幣9571億元）買下安謀。

美國研究公司Techsponential創辦人格林加特（Avi Greengart）指出：「安謀完全無法被取代。全球處理器都是以安謀的架構為基礎。」

他說，華為就算有能力建立新的晶片組架構，「但實際上得花上數年時間和數十億美元」，且「到頭來效果能和安謀的設計一樣好嗎？英特爾嘗試多年讓自家的架構具競爭力，如今大致已放棄」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080523