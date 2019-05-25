Google與安謀接連封鎖 華為受創恐波及台廠

（中央社記者吳家豪台北25日電）美中貿易戰火延燒，Google與安謀（ARM）陸續宣布停止與中國華為技術公司的合作，不僅讓華為新手機無法搭載Gmail等服務，也讓華為上游晶片浮現斷鏈危機，恐波及台積電等台廠供應鏈。

美國政府5月15日宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，Google宣布停止供應華為安卓（Android）系統更新和軟體，代表華為日後推出的新手機將無法使用Gmail、Google Play、YouTube、Chrome瀏覽器等熱門應用程式，嚴重影響華為在國際市場的銷售。

為因應美國禁令，華為已在開發自家作業系統，能使用開放源碼版本的Android系統，但不能取得Google應用軟體。

市場人士認為，華為自有系統的完成度不明，能否與其他廠商的軟硬體相容也有疑慮。況且作業系統好用與否，關係到軟體生態系的完善程度，相較Android生態系耕耘已久，華為就算能順利推出自有系統取代Android，能否受到開發者與消費者的青睞還是未知數，在國際市場的推廣力道也可能受限。

研調機構Strategy Analytics分析師隋倩（Linda Sui）指出，在美國禁令下，華為正面臨與日俱增壓力。Google停止對華為授權Android系統及Google Mobile Service服務，將讓華為手機在海外市場的風險大增。

在中國以外地區，華為手機表現最好的當屬歐洲市場。市調機構Canalys的數據顯示，去年第4季華為在歐洲智慧型手機市場出貨量1330萬支、年增55.7%，市占達23.6%，排名第3，緊追三星（市占28.7%）和蘋果（市占26%）之後。

手機產品線齊全的華為去年不斷侵蝕競爭對手的市占率，原本對今年成長也寄予厚望，然而在美國禁令的影響下，華為不僅在中國內需市場將面臨OPPO、小米、Vivo追擊，在國際市場上，三星和蘋果也可能趁機拉開與華為的差距。

除了Google切斷支援，由日本軟體銀行集團（Softbank）持有的英國晶片設計大廠安謀（ARM）也暫時停止與華為相關的各式授權合作與支援。因全球行動裝置處理器架構多來自ARM授權，市場憂心，缺乏ARM的授權合作與支援，將重創華為行動業務，台積電等華為相關供應鏈也將受到牽連。

對華為而言，晶片架構無法取得ARM授權的影響，可能遠大於手機無法使用Google應用程式。目前全球出貨使用ARM技術的晶片，累計超過1300億顆，這些晶片不只用於智慧手機，還包括醫療器材、基地台和伺服器，幾乎全球的處理器都是以ARM架構為基礎，短期內華為很難建立新的晶片架構取代。

儘管華為不會坐以待斃，但國際大廠群起圍堵的影響顯而易見，一旦美中貿易戰線拉長，不只華為的營收與獲利恐因此受損，更嚴重的是消費者對華為品牌可能逐漸失去信心，改用其他品牌不再回頭，這才是最難彌補的損失。（編輯：郭萍英）1080525