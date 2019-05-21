川普制裁華為風暴 美中科技大廠應對進退一次看

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普對華為祭出嚴厲制裁，列入貿易黑名單，可能讓供應這家中國科技巨擘軟硬體的眾多美國公司因此受挫。

●美國制裁華為 延至8月中執行

美國企業2018年賣給華為的零組件估計達110億美元（約新台幣3455億元），美中貿易產生摩擦之際，華府當局上週以國安為由，將華為列入美國出口管制實體清單（Entity List）。

美國商務部今天宣布將禁令延後90天至8月19日執行，表示軟體更新和履行其它合約義務需要時間。

●美國大廠表態一次看

法新社引述彭博報導，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片製造商已告知員工，將停止向華為供貨。

Google表示，會遵從美國政府命令，致使華為無法使用Android作業系統的主要服務，例如Gmail和Google地圖等。

微軟（Microsoft）提供Windows作業系統給華為許多裝置，該公司並未答覆記者詢問這項命令可能帶來的衝擊。

市場研究公司Technalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，任何禁令近乎肯定會影響微軟，「因為沒有開放原始碼，而任何Windows版本都來自微軟」。

被問及如何處理華為禁令時，高通與英特爾未做出回應。

●華為禁令 對美企業短、長期影響為何？

研究機構Techsponential創辦人格林加特（Avi Greengart）表示，華為的禁售令可能會衝擊各種產業的大型和小型美國企業，包含玻璃大廠康寧公司（Corning）和手機視聽軟體製造商杜比（Dolby）等。康寧推出的Gorilla Glass熱銷產品，廣泛應用於智慧型手機。

格林加特說：「當你想到所有關於軟硬體零件時，可以列出相當長的名單。美國占了全球供應鏈很大一部分。」

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）認為，「對美國公司的衝擊在於這項禁令時間長短，以及他們與華為往來關係的深淺。不論是英特爾、Google或輝達（Nvidia），沒有一家與華為生意往來超過3%，所以短期來說，這不會是個問題」。

●華為和其他中企如何接招？

研究科技產業的端點技術公司（Endpoint Technologies Associates）創辦人和分析師凱伊（Roger Kay）認為，禁令可能加速華為和其他中國企業致力研發自家微處理器和其他零組件。

凱伊說：「對美中公司來說，短期之內會有負面影響是無可避免的。就長期影響來說，華為和其他中企會更急切棄美國供應商而去。」

分析師歐唐納爾認為更大的風險是華為和其他中企採取行動，開發讓他們與矽谷切割的軟體及硬體。

歐唐納爾說：「中國已經在開發自己的技術基礎設施，意味著中方將發展出獨立網絡，這將是一件大事。」（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080521