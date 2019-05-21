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美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰對台影響2/14

華為風暴延燒 台積電市值面臨6兆元保衛戰

最新更新：2019/05/21 09:33
美國對華為祭出禁令後供應商高通等股價紛紛重挫，台積電21日股價也表現疲弱，市值即將面臨新台幣6兆元保衛戰。（示意圖／中央社檔案照片）
美國對華為祭出禁令後供應商高通等股價紛紛重挫，台積電21日股價也表現疲弱，市值即將面臨新台幣6兆元保衛戰。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北21日電）美國對華為祭出禁令，風暴持續延燒，華為供應商高通等股價紛紛重挫，費城半導體指數大跌4%，台積電今天股價也表現疲弱，市值即將面臨新台幣6兆元保衛戰。

美中貿易戰升溫，美國政府15日將華為與70家關係企業列入出口管制黑名單，華爾街日報報導，Google母公司Alphabet將對華為手機使用的Android功能設限，高通（Qualcomm）也已暫停向華為供應晶片。

隨著華為向美國廠商採購技術與零組件受阻，市場憂心，不僅華為出貨恐將受到影響，華為供應商營運也將遭受衝擊，股價紛紛重挫。

高通股價跌5.99%，博通（Broadcom）股價也跌5.97%，記憶體廠美光（Micron）股價跌3.99%，英特爾（Intel）跌2.96%，Alphabet跌2.06%。費城半導體指數大跌4%，並創2個多月來新低。

台積電雖然表示對華為出貨計畫不變，只是仍無法化解市場疑慮，美國存託憑證（ADR）跌1.59美元，收在38.66美元，跌幅3.95%，為2個多月新低價。

台積電今天股價也表現疲弱，開盤即跳空達新台幣233.5元，跌4.5元，跌幅約1.89%，市值已滑落至6.05兆元，即將面臨6兆元關卡保衛戰。（編輯：鄭雪文）1080521

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