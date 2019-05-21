華為風暴延燒 美科技股重挫費半指數跌4%

美股20日在科技股拖累下收黑，道瓊指數下挫84點；費城半導體指數大跌4%，創2個多月來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）中國電信大廠華為遭華府制裁，難以取得技術與零組件，風暴延燒美國相關廠商。美股今天在科技股拖累下收黑，道瓊指數下挫84點；費城半導體指數大跌4%，創2個多月來新低。

美中貿易戰升溫之際，美國政府15日將華為與70家關係企業列入出口管制黑名單，華為向美國廠商採購技術與零組件受阻。華爾街日報報導，Google母公司Alphabet將對華為手機使用的Android功能設限，高通（Qualcomm）已暫停向華為供應晶片。

近半個月來，美中貿易局勢牽動投資人情緒，如今華府以國安為由劍指華為，不僅聯邦政府禁用華為電信設備，連華為在歐亞各地熱賣的智慧型手機也受牽連，供應鏈股價大受打擊。

道瓊工業指數盤中一度下挫逾200點，終場下跌84.1點，跌幅0.33%，收在25679.9點。標準普爾500指數下挫19.3點，跌幅0.67%，收在2840.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌113.91點，跌幅1.46%，收在7702.38點。

標普500指數11大類股，科技股表現敬陪末座，整體跌幅1.75%。晶片股一片「綠油油」，費城半導體指數崩跌4%，收在1345.58點，創3月8日以來新低。

台積電美國存託憑證（ADR）跌幅近4%。華為供應商高通、博通（Broadcom）股價分別大跌6%，美光科技（Micron Technology）跌幅也達4%。Alphabet股價下挫2.1%。

除了華為概念股賣壓沉重，投資人也擔心中國可能拿美國指標企業開刀，使得原本就在美中貿易戰下特別脆弱的個股掃到颱風尾。

對中國高度曝險的蘋果公司（Apple）股價重挫3.1%，收在183.09美元。在此之前，匯豐集團（HSBC）以中國成長風險與關稅利空為由，將蘋果股票目標價由180美元調降至174美元，投資評等維持「減碼」。

另一方面，特斯拉（Tesla）營運陷入困境，法人對這家電動車大廠成長前景轉趨悲觀。特斯拉股價一度暴跌7%，創2年半來新低，終場跌幅縮小到2.7%，股價面臨200美元保衛戰。

美中貿易談判陷入僵局，華府以北京出爾反爾為由，對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率10日起由10%調高到25%。中國不甘示弱，13日宣布6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。

在美中關稅提高陰影籠罩下，今年原本表現強勢的美股急轉直下，道瓊與標普500指數月初以來跌幅分別達3.4%、3.6%。

瑞銀集團（UBS）全球財富管理分析師團隊在投資報告中指出，白宮劍指華為證實美中關係將維持緊繃，全球兩大經濟體對立將日益激化，影響遍及商業與投資領域。（編輯：施燕飛）1080521