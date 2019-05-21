華為限制禁令 美商務部暫緩執行90天

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國商務部今天宣布臨時通用許可證，對於禁止華為技術公司與美國企業往來禁令暫時放寬管制90天，讓擁有華為設備的企業與個人有時間安排適當的長期通訊網路與設備措施。

美國商務部15日宣布，將華為和附屬事業列入所謂的美國出口管制「實體清單」（Entity List），禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意。

不過這項禁令獲得延展。美國商務部工業與安全局（BIS）今天宣布一項臨時通用許可證（TGL），修改出口管理條例，讓華為及其68家非美國子公司得暫時為維護現有網路及為現有手機提供軟體更新能力，但不適用於新交易。

這項許可今天起生效，時間為90天。期限到期後，商務部將進行評估是否予以延長。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）在新聞稿中表示，臨時通用許可證允許營運商有時間做出其他安排，讓依賴華為設備提供關鍵服務的美國人與外國電信供應商安排適當的長期措施。簡單來說，這項許可證將允許現有的華為行動電話用戶與農村寬頻網路得以繼續營運。

在商務部宣布將華為列入實體清單當天稍早，美國總統川普簽署一項行政命令，禁止美企使用被認為有國安風險公司所製造的電信設備。儘管這項禁令未特別點名任何國家或企業，但美國官員先前已將華為貼上「威脅」標籤，並主動遊說盟國不要使用華為的5G網路設備。

美國對華為祭出禁令後，Google也宣布停止跟華為的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。（編輯：施燕飛）1080521