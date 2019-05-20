川普制裁華為 英特爾高通等多家半導體業者停止供貨

美國總統川普16日將華為和70家附屬事業列入出口管制黑名單，禁止華為在未經美國政府許可下，向當地企業採購零組件和技術。圖為上海陸家嘴中心的華為門市。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）華府制裁中國華為技術公司，限制美國企業供應關鍵零組件和技術，據報導英特爾、高通、賽靈思和博通等半導體業者已告知員工，中止向華為供貨。歐洲的英飛凌則否認已跟進。

美國總統川普16日將華為和70家附屬事業列入出口管制黑名單，禁止華為在未經美國政府許可下，向當地企業採購零組件和技術。由於華為是全球最大的網路設備供應商，也是第2大的智慧手機供應商，美政府禁令在全球產業引發的連鎖效應正持續擴大。

彭博報導，Alphabet旗下的谷歌（Google）已決定停止對華為供應硬體和部分軟體，而英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等晶片製造商已告知員工，將中止向華為供貨。

受美國對華為禁令波及的還有德國英飛凌（Infineon）、總部位於日內瓦的意法半導體（STMicroelectronics）、奧地利AMS等歐洲企業，其股價今天皆呈下跌走勢。

日經亞洲評論報導，英飛凌也決定中止對華為出貨，但路透社報導，公司已否認此事，表示大多產品不在美國出口管制措施的限制範圍內。

營運可能受衝擊的還有美國晶片大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）。除了私人企業，各國的5G無線網路建設時程也將延後，而相關需求減少也將影響美國企業營收。

美國針對華為的禁令一旦全面實施，將在全球半導體產業引發連鎖效應。英特爾是華為的伺服器晶片主要供應商，高通供應許多華為智慧型手機的處理器和數據機，賽靈思向華為銷售用於網路的可編程晶片，博通則供應同樣用於網路的交換晶片。目前這些美國企業皆拒絕置評。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師昆茨（Ryan Koontz）指出，華為對美國半導體產品的依賴程度高，禁令勢必迫使中國延後發展5G建設，但全球零組件供應商皆將受到波及。多家亞洲科技供應鏈公司的股價週一即應聲下跌。

知情人士透露，華為至少自去年中即開始備戰，囤積所需零組件並著手設計自家晶片。據稱其庫存晶片和其他關鍵零組件足夠支撐營運無礙至少3個月。

華為經理層普遍認為，公司成了美中貿易協商的議價籌碼；一旦美中雙方敲定貿易協議，公司即可恢復向美國企業採購產品與技術。

不過，在美中達成貿易協議前，國際仍不免疑慮：分別為世界最大和第2大經濟體的美國和中國是否將進入長期冷戰？（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080520