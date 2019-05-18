從關稅打到科技冷戰 美對華為出手幕後盤算

（中央社記者潘姿羽台北18日電）美國對華為祭出禁令，意味貿易戰已走向科技冷戰。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，中國意圖在科技領域「彎道超車」，兩強角力下，台灣必須啟動長期科技策略調整，以免受到波及。

美國總統川普15日簽署行政命令，禁止美企使用被認為有國安風險公司所製造的電信設備；美國商務部隨後將中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.），及其70家附屬事業列入出口管制實體清單（Entity List），禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。

美國商務部對華為祭出出口管制，外界關注華為會不會成為第2個中興通訊，楊瑞臨強調，華為在國際影響力、全球市占率以及技術層次，都遠遠超過中興通訊，換言之，華為「絕對不是軟柿子」。

楊瑞臨進一步指出，大家愈來愈有共識，美中兩強已從貿易戰走向科技冷戰，而科技冷戰打下去，絕對是長期抗戰，但政府、企業都還沒有意識到，這將對全球經濟、產業發展產生多大的影響。

楊瑞臨表示，各國經濟發展、產業升級，都與科技有關，台灣科技很大一部分來自美國，部分是歐洲、日本，而日本同樣許多關鍵技術來自美國；隨著美中科技戰白熱化，當台灣的原生技術來自美國，卻又大量布局中國市場，很容易受波及。

其次，楊瑞臨指出，中國過去科技發展多尾隨美國腳步，由於科技的技術標準由美國訂定，中國只能走成本低、價格低、大量發展的路線，難以擺脫美國的影響範疇；現在可以看到，中國在5G領域已有發言權，人工智慧（AI）成果也相當突出，甚至打算自行訂定標準，目的就是要彎道超車，擺脫美國的牽制。

楊瑞臨嚴肅地說，美中科技冷戰絕對是長期進行，5年、7年甚至10年後，一旦中國彎道超車，科技戰局面會大轉彎，產業領域出現兩套國際標準，屆時廠商為了適用不同的國際標準，成本將會大幅提高；現階段政府作法多還是針對貿易戰的關稅層面，尚未看到觸及科技戰可能造成的影響與因應做法。

美中兩強科技角力，華為成為鎖定目標，18日最新消息傳出，美國商務部可能將發出臨時通用許可證，讓擁有華為設備的公司與個人，有時間維持通訊網路與設備可靠度。

楊瑞臨認為，這樣的做法，並不代表美國「縮手」，出口管制有很多步驟、空間可以操作，在他看來，美國其實是在試水溫，先觀察中國政府、華為、美國的國際盟友、美國選民甚至美國股市的態度，再來思考到底要不要對華為出拳。

倘若決定要出拳，楊瑞臨表示，要出幾拳、打哪些部位，美國現在可能都在沙盤推演，要在什麼時間點、談判進展到哪個程度、國際氛圍走到哪裡，最能夠強化對中的談判籌碼，「美國不會貿然出手，當出手太重又打不死對方，可能會傷到自己」。（編輯：林淑媛）1080518