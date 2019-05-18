貿易戰升溫 台股下週續聚焦華為概念股

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美中貿易戰加劇，台股下週續聚焦華為概念股表現。下週也有不少上市櫃公司將舉行業績說明會，涵蓋半導體、零售商業、房地產開發、智慧科技、生技醫療、休閒生活等。

市場憂慮美中貿易戰加劇，美股今天收跌。道瓊工業指數終場下跌98.68點，或0.38%，收在25764點；標準普爾500指數下跌16.79點，或0.58%，收2859.53點。以科技股為主的那斯達克指數下跌81.760點，或1.04%，收在7816.285點。

台股加權指數17日收在10384.11點，本週指數較上週下跌328.88點，跌幅約3.07%。全體上市公司總市值新台幣31兆3679.36億元，較上週減少9876.89億元，減幅約3.05%。

展望台股下週重點，市場續聚焦華為概念股表現，外資法人報告點名華為供應鏈主要台廠包括台積電、大立光、聯發科、日月光投控、鴻海集團、精測、欣興電子、景碩、聯亞、晶技等。

下週鴻海董事長郭台銘參選國民黨總統初選後續動向，也將是市場關注焦點。郭台銘20日和21日行程將鎖定雲林。鴻海股價17日收在74.7元，跌1.58%，本週股價下跌9元，跌幅達10.7%，本週鴻海市值蒸發新台幣約1267億元。

下週上市櫃公司業績發表會接力登場，涵蓋半導體、零售商業、房地產開發、智慧科技、生技醫療、休閒生活等應用。

其中，台灣證券交易所21日和22日下午將舉辦「外國上市公司財務業務說明會」，邀請半導體整流功率分離式元件廠虹揚-KY、零售商業活動服務商大洋-KY、成人及嬰兒紙尿褲廠商泰昇-KY以及房地產開發及營運商鼎固-KY等。

櫃檯買賣中心21日、22日和24日陸續舉辦智慧科技、生技醫療及休閒生活等主題業績發表會，分別邀請航太零配件廠晟田、產品測試與驗證服務商耕興、微型氣泵閥製造廠商科際；拋棄式醫療器材廠太醫、精準醫療商訊聯、眼鏡通路商寶島科；高爾夫球具代工廠大田、縮時攝影機廠邑錡及藝術經紀寬宏。（編輯：郭萍英）1080518