華為遭美制裁 投顧：禁令時間過長將衝擊供應鏈

（中央社記者吳家豪台北21日電）中國華為公司遭美國制裁，投顧分析，華為已提前備貨，短期受影響不大，若禁令延續時間過長，才會衝擊華為相關供應鏈；歐系外資說，若華為供應鏈斷鏈，台廠下半年獲利將銳減。

美國總統川普16日簽署行政命令，以國家安全為由，將全球第2大手機製造商華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，使其難向美國企業採購零組件和技術，除非獲得政府許可。Google表示已停止與華為的部分合作業務，外媒解讀華為新一代Android手機將無法使用Gmail、YouTube等應用程式。

根據投顧分析，華為的晶圓代工及封測供應商包括台積電、京元電、頎邦、精測、日月光投控等，短線來看，華為已在農曆年後積極追單，目前庫存皆達6個月以上且持續增加，相關供應鏈仍將受惠於追單。

長線而言，若美國禁止上游IP（智慧財產權）授權，同時禁止代工廠為華為生產技術含量高的產品，最終將導致華為無法以自製晶片的替代方案來規避美國禁令而出貨不順。

投顧指出，華為智慧型手機在光學及PCB（印刷電路板）供應鏈相關台商包括大立光、華通，由於美國主要針對網通產品抵制，短線對智慧型手機供應影響不大；長線若高通等關鍵晶片斷料，將導致整體華為手機出貨不順。

華為網通IC載板台商供應鏈為欣興、南電，短線將受惠FPGA（可程式化邏輯閘陣列）備貨需求拉升；長線來看，若賽靈思（Xilinx）斷料，將對華為網通產品出貨不利。

歐系外資認為，若美國加徵關稅，恐導致大中華區手機供應鏈獲利銳減，預估美律、鴻海、瑞儀、致伸每股盈餘（EPS）將減少8%到10%。

另一家歐系外資指出，若華為供應鏈斷鏈，台廠供應鏈今年下半年獲利將大幅減少，包括台積電將減少5%、精測減少8%、日月光投控減少10%、鴻海旗下工業富聯減少17%、台達電減少2%、南電減少31%、大立光減8%；另點名部分面板、晶片及射頻元件廠，包括群創、聯詠、敦泰、穩懋等，預估下半年獲利將減少28%、10%、19%、15%。（編輯：林興盟）1080521