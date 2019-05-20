華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

（中央社舊金山/倫敦20日綜合外電報導）Android作業系統開發商谷歌今天表示，他們遵守美國政府對華為禁令的同時，將繼續提供現有華為手機用戶Google Play等服務。華為也表示，將繼續提供現有用戶安全更新。

美國川普政府15日以國家安全為由，將全球第2大手機製造商中國華為技術公司和70家附屬事業列入貿易黑名單，使其極度難以向美國企業採購零組件和技術，除非獲得政府許可。

這項禁令意味，採用谷歌（Google）Android作業系統的全球華為手機和平板電腦，不僅無法繼續取得系統更新，也很可能不再能繼續使用Gmail、YouTube、Google地圖和Chrome瀏覽器等熱門Google應用程式（app），除非獲得特別授權。

路透社報導，Google已表示會開始限制提供華為Android更新。Google發言人說：「我們會遵守命令，也正在檢視可能的影響」。

不過，Google的Android官方推特（Twitter）帳號今天對華為的行動裝置用戶宣布：「我們向您保證，我們遵守美國政府所有規定同時，您現有華為裝置裡的Google Play和Google Play安全防護（Google Play Protect）等服務將繼續運作。」

法新社報導，華為今天也發布聲明表示，將「繼續提供」全球所有現有智慧手機和平板電腦用戶「安全更新和售後服務」，包括還未賣出的裝置。但針對未來販售的產品，華為則未提出說明。

華為聲明還寫道：「我們將繼續建立一個安全永續的軟體生態系統，以提供最佳經驗給全球所有用戶。」

然而，一名消息人士告訴路透社：「華為將只能夠使用公開版本的Android，且將無法取得Google應用程式和服務。」

華為在中國販賣的行動裝置並未安裝Google應用程式。但這項新發展將大大影響華為手機對海外消費者的吸引力。

根據科技市場研究公司國際數據資訊（IDC）調查，華為去年出貨的2億800萬支手機，將近一半銷往國外，且最主要市場在歐洲。華為在當地手機市占率目前達29%。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080520