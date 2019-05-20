更多編輯台推薦新聞：
數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

春季甲子園曾被星稜完封 履正社復仇摘夏季冠軍
運動

春季甲子園曾被星稜完封 履正社復仇摘夏季冠軍

大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見
國際

大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》數位身分證結合手機免攜卡 支援16項服務線上辦
首頁 / 重點新聞
新聞專題
華為風暴
美國政府5月15日宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，引發企業跟進加入封殺行列。但美國5月22日暫時鬆綁針對華為的限制，核發臨時許可證至8月19日，但到了19日，商務部又再次延長許可證效期90日。
華為風暴
新聞專題
華為風暴16/17

Google傳中止合作 華為新手機恐無法使用Gmail

最新更新：2019/05/22 08:47
路透社報導，Google已停止跟華為技術公司的部分合作業務，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。（示意圖／圖取自facebook.com/HuaweimobileTW）
路透社報導，Google已停止跟華為技術公司的部分合作業務，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。（示意圖／圖取自facebook.com/HuaweimobileTW）

（中央社紐約19日綜合外電報導）路透社報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。

這項舉措代表華為不能再使用Google開放原始碼授權（open source licensing）以外的軟硬體產品轉移，華為將立刻失去Google Android作業系統的更新存取權限。

使用Android系統的新一代華為智慧手機也將無法使用Google Play Store、Gmail、YouTube等應用程式。

路透社報導引述的消息人士表示：「華為只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務。」

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。由於華為仰賴美國供應鏈，此舉將使華為難以出售部分產品。（譯者：陳彥鈞）1080520

延伸閱讀
美祭出口管制 華為是否成「中興第二」引關注華為遭封殺後 任正非首受訪：成長會放緩但有限從關稅打到科技冷戰 美對華為出手幕後盤算一次看
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報