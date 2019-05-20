Google傳中止合作 華為新手機恐無法使用Gmail

路透社報導，Google已停止跟華為技術公司的部分合作業務，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。（示意圖／圖取自facebook.com/HuaweimobileTW）

（中央社紐約19日綜合外電報導）路透社報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。

這項舉措代表華為不能再使用Google開放原始碼授權（open source licensing）以外的軟硬體產品轉移，華為將立刻失去Google Android作業系統的更新存取權限。

使用Android系統的新一代華為智慧手機也將無法使用Google Play Store、Gmail、YouTube等應用程式。

路透社報導引述的消息人士表示：「華為只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務。」

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。由於華為仰賴美國供應鏈，此舉將使華為難以出售部分產品。（譯者：陳彥鈞）1080520