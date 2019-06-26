李喜明將榮退 蔡總統頒一等雲麾勳章肯定貢獻

參謀總長李喜明（右2）將屆齡退役，總統蔡英文（左2）26日在總統府頒授李喜明一等雲麾勳章，肯定他對國家的貢獻，贈勳後蔡總統與李喜明及眷屬合影。中央社記者王飛華攝 108年6月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）參謀總長李喜明將屆齡退役，總統蔡英文今天頒授李喜明一等雲麾勳章，肯定其貢獻。蔡總統說，面對中共不斷擴張軍事力量，台灣必須積極發展不對稱戰力，才能嚇阻中共軍力威脅。

根據總統府資料，雲麾勳章分一至九等，頒授給捍衛國家或鎮懾內亂，建有戰功的軍人，及對戰事建有勳功的非軍人或外籍人士。

蔡總統致詞時，首先代表國人感謝李喜明從民國59年入伍以來，貢獻將近50年的歲月，投身軍旅，保家衛國，為國家安全努力。

蔡總統說，她相信所有國人都能認同，堅實的國防才能保障國家的主權與民主自由的價值，面對中共不斷擴張軍事力量的同時，台灣也必須積極發展不對稱的戰力，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。除了保障台海安全，也能夠為區域和平付出心力。

她說，李喜明任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備，今天頒授一等雲麾勳章，就是要肯定李喜明在精進國軍整體戰力所做的努力。

蔡總統提到，再過幾天就是李喜明即將榮退的日子。每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對國家和社會的貢獻。

此外，蔡總統也感謝李喜明夫人的支持，她說，因為有李夫人，才能讓李喜明沒有後顧之憂，在保國衛民的職責上盡心盡力，保障國家安全。

蔡總統並交付李喜明一個「一定要使命必達的任務」，過去李喜明帶著國軍四處奔波，出海遠航，「現在你要記住，在家裡，三軍統帥是你的夫人」，要好好照顧家人、陪伴他們出去旅行。（編輯：謝佳珍）1080626

參謀總長李喜明將屆齡退役，總統蔡英文（前左）26日在總統府頒授李喜明（前右）一等雲麾勳章，肯定他對國家的貢獻。中央社記者王飛華攝 108年6月26日