雙城論壇開幕 柯文哲與應勇同倡兩岸一家親

台北市長柯文哲（左）4日在雙城論壇開幕式致詞時和上海市長應勇共同提及「兩岸一家親」。中央社記者陳家倫上海攝 108年7月4日

（中央社記者陳家倫上海4日電）台北市長柯文哲今天在雙城論壇致詞重申「兩岸一家親」、「五個互相」，強調在「既有政治基礎」推動兩岸和平發展；儘管彼此隔閡一時不易解決，但不應影響兩岸合作交流。

第10屆台北上海城市論壇今天登場，相較上海市長應勇在開幕致詞時僅提及「兩岸一家親」，柯文哲的兩岸論述與政治詞彙明顯多了不少，在通篇1600餘字的致詞稿中，就有600餘字在闡述兩岸關係。

柯文哲致詞時表示，舉辦雙城論壇的初衷，就是希望透過推動兩市的交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，藉此來增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。

他說，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲指出，自己一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」；只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，他身為台北市長都會盡最大努力去做。

他表示，推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，畢竟兩岸和平發展仍是兩岸人民共同的期望。當然，彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應影響兩岸的合作交流。

柯文哲說，兩岸在往來如此密切的現實下，雙方更應該要維持良好的互動關係，就像雙城論壇的舉辦，讓台北與上海可以學習對方的優點和強項，共榮互利，雙贏互惠。

他指出，回首雙城論壇10年有成，這證明只要把人民的福祉擺在第一位，任何問題都可以共同面對、解決。也期盼雙城論壇能成為未來兩岸交流的典範模式，為兩岸關係和平穩定營造一個契機、開啟新頁。

應勇致詞時表示，兩岸民眾是一家人，將始終秉持「兩岸一家親」的理念，為台灣民眾在上海學習、創業、就業、生活，提供與上海市民同等待遇，進一步促進滬、台經濟文化交流合作。（編輯：林克倫）1080704