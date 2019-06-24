卓榮泰：不會惡意攻擊柯文哲 但國家主權要辯明

民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪，談到綠白競合，他表示，民進黨不會惡意攻擊台北市長柯文哲，但政策討論可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義的事情要愈辯愈明，這不能模糊。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天指出，民進黨不會惡意攻擊台北市長柯文哲，但對於政策討論，大家可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊。

卓榮泰今天接受中央社專訪指出，柯文哲在2020總統大選的動向一直撲朔迷離，不過民進黨總統初選民調把柯文哲納入對比對象，表示民進黨相當程度重視、關切其動向。

談到綠白競合，卓榮泰表示，4年多前，柯文哲第一次參選台北市長時，民進黨從整個大局看，認為與柯文哲合作會改變北市生態；但這4年當中，市政部分改變不大，但柯文哲個人的政治動向，「變得與我們基層的選民、支持者有了一些距離」，因此去年民進黨台北市議會黨團與許多里長都希望自提台北市長人選。

卓榮泰說，民進黨與柯文哲的關係錯綜複雜，民進黨對和任何人、團體、政黨合作採取開放態度，但是一定要理念相同，尤其是以台灣優先、以國家整體利益優先的理念要相同，也要對民進黨議員有適度、足夠的尊重，「柯市長自己應該在這個地方多點著力」。

他表示，柯文哲一直不改變所謂「兩岸一家親」的講法，對民進黨大多數人而言是無法接受的；卓榮泰提到他曾說過「兩岸一家親不如兩岸好厝邊」，「好厝邊與一家親相差很遠、很遠、很遠」。也許柯文哲有政治上考量，也許柯故意採取這樣的方式，也許柯曾與誰有過什麼默契，他不知道，但柯文哲一直不放棄這樣的講法，讓基層對柯文哲產生一些疑慮。

至於蔡總統幕僚林錫耀呼籲民進黨不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉。卓榮泰說，對於人不會做惡意攻擊，但政策討論可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義的事情要愈辯愈明，這不能模糊；議員應該勇敢檢討市政，在國家主權，黨的立場要清楚。

柯文哲日前透露「蔡壁如常常被叫去跟卓榮泰聊天」，對此，卓榮泰重申，他與柯文哲本人先前在行政院會有接觸，後來除了公開場合之外，沒有其他接觸。

至於與柯文哲辦公室主任蔡壁如見面，卓榮泰說，這是在朋友約的場合，不是特別要談什麼事，更沒談什麼配或是柯文哲的動向，且民進黨總統初選進入後半段，就沒有見過面。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080624