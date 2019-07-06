國小導師涉性侵學生 教育局：解聘終身不得任教

（中央社記者張榮祥台南6日電）人本教育基金會今天揭露台南市一名國小導師性侵學生長達20年，台南市政府教育局今天發布新聞稿表示，全案調查屬實後，已立即解聘，終身不再聘任。

台南市政府教育局表示，教育局獲悉此案後，立刻責成校方依法組成調查小組進行調查，5月27日校方性平會調查確認通報，5月28日已依法解聘這名教師，且同步通報全國不適任教育人員資訊網，終身不得繼續任教於教育界。

至於另有在校或畢業生對這名教師提出舉報，教育局說，已掌握及啟動全面調查，預定7月底完成調查報告；遭指涉人員也會逐一檢討行政疏失責任，若有包庇或違法行為，教育局也會依法追究處理。

教育局表示，後續若有違法或擴大調查的必要，教育局也會組成調查小組及請政風單位介入，釐清權責。

教育局痛斥這名教師對學童伸出狼爪，侵犯幼童身心健康，違反教育人員專業倫理，損及教育人員形象。教育局絕不能容忍，相關人員若有疏失，定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。（編輯：吳佳穎）1080706

人本基金會6日在立法院中興大樓舉行記者會，揭露台南市一名國小導師涉性侵學生長達20年，多名受害者出面控訴。右為人本教育基金會執行長馮喬蘭。中央社記者吳翊寧攝 108年7月6日