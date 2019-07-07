德意志銀行大改造 裁員並成立壞帳銀行

德國金融業深受2008年全球金融危機的打擊，最大銀行德意志銀行近年來虧損連連，並爆發洗錢醜聞。圖為德意志銀行總部外觀。（圖取自維基共享資源；作者Nordenfan，CC BY-SA 4.0）

（中央社柏林6日綜合外電報導）德意志銀行（Deutsche Bank）大幅改造的計畫，包括重要銀行高層去職、裁員幅度以及壞帳銀行單位規模等，都已逐漸明朗。

德國金融業深受2008年全球金融危機的打擊，最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）近年來虧損連連，並爆發洗錢醜聞。美國財經媒體CNBC報導，雖然德意志銀行的股價過去一個月上漲16%，從6月初的史上最低點反彈，但目前7歐元的股價，相較危機高峰前的112歐元，差距仍不可同日而語。

股價慘跌反映德意志銀行長期以來的醜聞包袱，許多都與反洗錢失敗有關，與國內競爭對手「商業銀行」（Commerzbank）併購談判破裂也是原因之一。若能併購商業銀行，就能減輕瘦身及被迫將投資銀行部門獨立出去等壓力。

知情人士透露，多名高層去職料將是德意志銀行重整的一環，包括負責全球固定收益的匹皮利斯（Yanni Pipilis），以及負責美洲債務的戴維斯（James Davies）。

銀行方面先前已宣布投資銀行負責人黎奇（Garth Ritchie）離職，負責零售的史特勞斯（Frank Strauss）、監管長馬特拉特（Sylvie Matherat）等2名董事會成員最快也將於7日一早去職，董事會將另加入最多2名新成員。

知情人士指出，構成壞帳銀行（bad bank）的風險性資產約750億歐元（約新台幣2.6兆），甚至可能多達800億歐元。這個數字相當於德意志銀行資產負債表約1/4的規模。

德意志銀行這波料將裁員的數字，也從1.5萬到2萬人之間，進一步精確為1.8萬到2萬之間。

明年將迎接150歲生日的德意志銀行，將結束與國際金融巨鱷間的高風險、高獲利全球金融競逐，重回19世紀末銀行初創時的目的：服務德國大企業。

執行長齊芬（Christian Sewing）將出席7日這場德意志銀行近代史上最大規模的重整，這次重整將切斷德意志銀行與許多機構客戶間的關係，回頭去找國內企業。齊芬打算裁員、大幅削減歐洲以外的證券交易、設置新部門處理銀行服務業務及處理不良資產的單位，還要重組銀行高層及削減資產負債表。

退出大部分證券交易的決定，形同德意志銀行結束30年來成為全球交易龍頭的努力。德意志銀行1989年吃下位於倫敦的投資銀行摩根建富（Morgan Grenfell），1999又吃下位於美國的信孚銀行（Bankers Trust），很快就成為世界最大的金融服務企業，以及最大的固定收益證券的買賣機構。

隨著2008年金融危機後加強監管導致許多業務無法再繼續從事，德意志銀行的擴張至此打住並開始倒退；此外，德意志銀行無法根除自身的監管弊病，讓自身陷入連串法律訴訟、賠上數十億歐元罰金與民事和解，終於走上今天這一步。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1080707