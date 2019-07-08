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幕僚貼文籲投郭 柯文哲：不會禁止

最新更新：2019/07/08 11:34

（中央社記者梁珮綺台北8日電）對於幕僚李縉穎昨天在ptt貼文，籲網友「非韓投郭」，引發各界揣測，台北市長柯文哲今天說，北市府團隊多元，深藍到深綠都有，每個人都有發表意見的自由，不會禁止對方貼文。

柯文哲上午出席「台北NPO聚落入厝同歡會」，接受媒體聯訪時做上述表示。

李縉穎昨天以「一位藍底鑲白旗政治幕僚的真心話」為題，在ptt八卦板「爆卦」，表示國民黨總統初選即將展開，籲網友支持前鴻海董座郭台銘，不要投給高雄市長韓國瑜。

對此，柯文哲表示，年輕人關心國家大事，也不能說禁止對方發表意見，而每個人都有出身背景與自由，「我們也沒辦法去管那麼多」，而李縉穎確實有向他表達想法。

不過，柯文哲表示，他5日才從上海回台，6日與7日就到南部參訪，今天上午7時30分到北市府上班，李縉穎的想法當時有聽一聽，實際文章內容還沒看過。

被問及李縉穎寫文章是有意影響國民黨總統初選時，柯文哲連說「不會啦」，指自己的團隊才是「被帶風向」，不會主動做「帶風向」的事情，並要媒體詢問李縉穎本人，不該問他。

至於李縉穎主張「非韓投郭」，柯文哲說，每個人有每個人想法，世上本來就是多元的，自己則還沒有想法，「等我自己想要選，要有想法還來得及」。

另外，郭台銘接受媒體專訪時說，民進黨有人動員支持特定候選人，導致其從贏面大變成輸面大。

柯文哲對此表示，每個黨為了自己勝算在考量操作，都在干擾另一個黨的選舉，「每個黨現在在操盤的時候，影響都在想說如果是誰出線，對我們選情最有利，國家愈來愈亂就是這樣」。（編輯：李亨山）1080708

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