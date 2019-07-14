李洋王齊麟擊敗韓國男神 美國羽球賽爭金[影]

台灣男子雙打組合李洋（右）、王齊麟13日在美國羽球公開賽的男雙4強賽以16比21、21比16、28比26擊敗南韓李龍大、柳延星。獲勝瞬間，兩人激動大吼。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月14日

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國羽球公開賽男雙4強上演「台韓大戰」，台灣好手李洋、王齊麟在1小時27分鐘的激戰之後，驚險擊敗有「男神」稱號的李龍大與他的搭檔柳延星，搶下決賽門票。

「台灣加油！」、「大韓民國！」今天在加州州立大學富勒頓分校的體育館內，上千名觀眾陶醉在這場高潮迭起的男雙4強賽，喊叫聲此起彼落。

南韓球星李龍大曾經是奧運混雙金牌，球迷最多，喊他名字的聲音最大，他因帥氣的外表而有羽球「男神」之稱。不過台灣球迷聲勢也不輸人，僑胞、留學生出動國旗，大喊台灣加油。

第1局南韓組合21比16拔得頭籌，第2局「李王配」21比16扳回一城，第3局比數一路互咬，在21比21平手之後進入「丟士」（DEUCE）。台灣組合在驚濤駭浪當中，心臟夠大顆，28比26驚險獲勝，拿下決勝的第3局。

贏球的瞬間，李洋、王齊麟兩人都跪倒在球場上，大聲吶喊，釋放壓力。

有韓國羽球「男神」之稱的李龍大（左）曾在2008年北京亞運拿下混雙金牌，帥氣外表獲得球迷喜愛，13日與搭檔柳延星在美國羽球公開賽男雙4強敗給台灣組合李洋、王齊麟。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月14日

丟掉首局的情況下，台灣男兒辛苦拿下後2局，逆轉奪勝。李洋向中央社表示，能挺過壓力的秘訣是「失分的時候，我們會給搭檔更多的鼓勵，讓彼此在場上更有信心」。

李龍大、柳延星這對搭檔曾在2014年的世界錦標賽獲得亞軍。李龍大羽球生涯一度退役，參與綜藝節目演出，2017年宣告復出以東京奧運為目標，他與搭檔兩人年紀都已經超過30歲。

對李洋、王齊麟這對23、24歲的組合來說，韓國對手經驗老道，技術與細節上都占優勢，尤其對方幾度在發球的時候變換節奏，有意干擾，李洋也還以顏色，兩邊好像在打心理戰。

隨著戰局緊繃，雙方一球一球互咬，場邊觀眾的喊叫一次比一次大。王齊麟說：「感覺很好，不管是幫對方，還是幫我們，炒熱這個氣氛之後，讓我們更專注在場上。」

李洋說：「彼此勢均力敵的時候，加油聲越大讓我們更有動力，在場上發揮更好的表現，不會因為稍有落後就放棄了。比賽到了尾聲，壓力真的很大，還好有隊友的鼓勵、場邊朋友的加油，才能拿下這一勝。」

除了男雙搶下決賽門票外，男單林俊易和混雙李哲輝、許雅晴都在今天的4強賽獲勝，三組人馬在明天的決賽各自努力為台灣爭冠。（編輯：王永志）1080714

台灣男子雙打組合李洋（右）、王齊麟13日在美國羽球公開賽的男雙4強賽以16比21、21比16、28比26擊敗南韓李龍大、柳延星，挺進冠軍之路。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月14日

台灣男子雙打組合李洋（右）、王齊麟13日在美國羽球公開賽4強賽擊敗南韓組合李龍大、柳延星，獲得全場歡呼。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月14日