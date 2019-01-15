從高攀不上到變隊友 李洋王齊麟合體目標奧運

（中央社記者龍柏安台北15日電）國中就是同窗好友，和王齊麟搭檔的念頭，當年李洋連想都不敢想，沒想到繞了一大圈，兩人終究合體，今年第一次全國羽球排名賽，將是兩人聯手重新出發的起點。

去年底李洋告別母隊合作金庫，轉投土地銀行，也和國家隊搭檔李哲輝分道揚鑣，改和昔日同學王齊麟聯手，兩人從北市中山國中就是同學，等了快9年才總算聯拍。

「我們國中就看對眼了。」李洋坦言，和王齊麟聯手的想法，當年真沒想過，他自覺當時實力太差，高攀不起：「我配不上他。」

事實上，王齊麟的確很早就嶄露頭角，他曾在2012年奪得亞青男雙銀牌，近年則和學長陳宏麟聯手，兩人曾在去年世界羽球錦標賽摘下男雙銅牌，生涯最佳排名曾名列全球第4。

歷經在國家隊的征戰與洗禮，李洋實力也大幅提昇，去年雅加達—巨港亞運，他和李哲輝攜手拿下男雙銅牌，為繼續提升，去年底他下定決心，先得到王齊麟「原配」陳宏麟的支持後，再尋求王齊麟同意。

王齊麟坦言，與陳宏麟擁有出色的賽季，從學長身上，也學到男雙不是只有靠速度、力量去壓制對手，但拍檔年事漸高是事實，李洋和他年紀相仿，又有相同目標，確實是眼前最好人選。

過去自覺配不上，如今李洋得意笑說：「現在當然配得上，不然我也不會在這裡。」

李洋與王齊麟這個全新組合，第一次全國羽球排名賽將是兩人合作的首場比賽，王齊麟說：「我和學長（陳宏麟）有個美好的Ending，接下來我希望能有個好的開始。」（編輯：張芷瑄）1080115