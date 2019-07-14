吳釗燮：中國輸出威權 台灣盼結合國際抵抗威脅

外交部長吳釗燮接受外媒訪問時指出，台灣面對中國威脅，盼和抱持相同價值的國家結盟，以捍衛自由民主。（中央社檔案照片）

（中央社華沙14日綜合外電報導）外交部長吳釗燮接受外媒訪問時指出，中國共產黨政權不僅在國內強行極權統治，還試圖將威權體制輸出到外國。面對中國威脅，台灣盼和抱持相同價值的國家結盟，以捍衛自由民主。

吳釗燮接受波蘭通訊社（Polska Agencja Prasowa, PAP）專訪時還說，從香港爆發「反送中」抗議可見台港的不同。儘管兩地都是中共推銷「一國兩制」的地方，但台灣有自己的政府，能掌握自身未來和守護民主自由，香港則一切都在倒退。

吳釗燮表示，中共對中國社會的極權統治，帶給穆斯林、西藏人和天主教徒苦難。他說，北京目前對社會的監控，似乎是文化大革命以來最嚴厲。例如新疆恐怕有超過100萬維吾爾族穆斯林被關在再教育營，只因他們有自身的信仰，「這完全令人難以置信」。

吳釗燮還表示，西藏自治區的居民原已長期受壓迫，最近情況似乎更加惡化。中國政府也打擊國內天主教徒，除了摧毀教堂和焚燒十字架，並試圖掌控中國的天主教會。「目前發生的一切，都顯示中國政府正走在威權主義道路上。」

不僅如此，中共還試圖監視全球其他地區，想要控制一切。吳釗燮指稱，中國當局審查國內網路之外，又試圖散播假訊息以影響其他國家的民主程序，包括台灣、澳洲和紐西蘭都是受害者。且歐洲國家也觀察到中國對外輸出威權秩序。

吳釗燮暗示，北京的行動有可能毀壞台灣民主。他說，除了威脅對台動武，中國當局若繼續運用科技、財力和其他資源滲透台灣，破壞台灣民主程序穩定，台灣享有的民主可能遭到侵蝕甚至摧毀。

吳釗燮表示，台灣希望和價值觀相似的國家組成聯盟，以保護台灣和全球民主，抵擋中共威脅。他指出，台灣和美國的合作便非常成功，美方對台銷售武器是最佳證明。

美國國務院本月稍早批准總額約22億美元的對台軍售案，內容包括108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）和250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）及相關設備，這將是美國總統川普任內對台灣最大規模軍售。

吳釗燮還說，台灣現在雖然無法購買美國F-35戰機，但正在洽談購買F-16戰機。台灣試圖仰賴自我捍衛能力，以因應台海爆發衝突。儘管如此，台灣確信美國在這方面將繼續支持台灣。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080714