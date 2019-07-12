總統過境形式反映台美關係 洛時：川普日益親台

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）蔡總統出訪友邦今天在紐約過境2天，洛杉磯時報分析，歷年來台灣領導人過境美國的方式是反映台美關係的重要指標，從這次美方安排可以看出「川普與台灣的關係日益緊密」。

洛杉磯時報以「冷落中國之際，美國讓台灣總統在紐約稍做停留」為題，開頭舉例，前總統陳水扁2006年出訪友邦，美國政府安排他在遠離本土的阿拉斯加安克拉治（Anchorage）過境，使得陳水扁抱怨這樣的安排「不方便、不舒適也沒有尊嚴」。

報導指出，由於陳水扁在保衛台灣主權的議題上向來直言不諱，當時美國官員擔心，太過高調的過境地點安排可能會激怒中國。

而時間回到今日，美國政府對於台灣領導人的過境，不再試圖有所遮掩。總統蔡英文在訪問加勒比海友邦之前，今天在紐約停留2天，回程也將在丹佛停留2天。

洛杉磯時報說，針對貿易議題與中國在亞洲的軍事擴張，美國總統川普政府正對中國升高施壓力道之際，這次蔡總統的過境美國，反映出川普與台灣關係日益緊密的趨勢。

洛杉磯時報引述台灣佛光大學教授劉義鈞的分析：「對美關係而言，總統蔡英文遠勝前幾任。在這當下，台灣與美國政府都希望將這次過境，視為進一步加強外交關係的一環。」

從1990年代開始，美國政府就允許台灣領導人以方便為由，在出訪拉丁美洲的友邦時過境美國。然而，過境的地點、時間與許可的活動一直以來都是反映當時台美關係、台美與中國關係的重要指標。

幾位傾向與中國建立經濟關係的美國前總統，包括柯林頓、小布希、歐巴馬，把台灣領導人的過境地點選在偏遠的安克拉治或關島，時間以小時為計，任何會見行程都必須低調。

2013年是兩岸關係最為親近的時候，時任總統馬英九在紐約停留40小時。而如今的兩岸關係則是遠比當時緊張。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）東亞問題學者孫韻（Yun Sun）指出：「首先，這是一次時間很長的過境，而紐約這個地點本身就具有很大的政治意義。因為蔡英文的立場向來受到中國政府的嚴詞反對與批評，使得這行程安排看起來更有挑釁的意味。」（編輯：高照芬）1080712