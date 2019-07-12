紐約時報：蔡英文過境美國 恐引發中國強烈反對[影]

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日

（中央社紐約11日綜合外電報導）總統蔡英文今天展開為期12天的自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦，並過境美國紐約及丹佛。紐約時報報導，蔡總統訪美恐引起中國反彈，進一步導致北京和川普政府關係惡化。

蔡總統出訪過境美國，遭到中國反對，並敦促美方「不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題」。

「紐約時報」（The New York Times）報導，蔡總統在曠日持久的中美貿易戰之際過境美國。數天前美國國防部才批准20億美元的對台軍售案，中國認為此舉尤其挑釁。

報導說，儘管蔡總統之前曾經訪問美國，但這是她第一次以總統身分到紐約，駐紐約台北經濟文化辦事處距離聯合國總部僅相隔幾條街。台灣不是聯合國會員，在聯合國也沒有代表。

蔡總統一行人今天在聯邦人員和紐約警察保護下，抵達位於曼哈頓中城的君悅飯店。數百名揮舞著台灣和美國國旗的支持者歡迎蔡總統到來，並高喊「總統好」。蔡總統與民眾握手自拍，但沒有發表聲明。

為數眾多的親中抗議民眾則在對街大喊「中國統一」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080712

總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國社團持標語在飯店對面聚集。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日

總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日

總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約抵達下榻飯店前不久，在飯店外歡迎蔡總統到訪的中國海外民運人士，和聚集在對街由紐約本地中國社團發動的抗議團體多次相互叫陣，一度發生肢體衝突。中央社紐約記者尹俊傑攝 108年7月12日

總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣，大打出手。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日