更多編輯台推薦新聞：
溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強
運動

溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強

高鐵延至屏東考慮4方案 1地下3高架路線一次看
生活

高鐵延至屏東考慮4方案 1地下3高架路線一次看

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦3/11

紐約時報：蔡英文過境美國 恐引發中國強烈反對[影]

最新更新：2019/07/12 10:54
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日

（中央社紐約11日綜合外電報導）總統蔡英文今天展開為期12天的自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦，並過境美國紐約及丹佛。紐約時報報導，蔡總統訪美恐引起中國反彈，進一步導致北京和川普政府關係惡化。

蔡總統出訪過境美國，遭到中國反對，並敦促美方「不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題」。

「紐約時報」（The New York Times）報導，蔡總統在曠日持久的中美貿易戰之際過境美國。數天前美國國防部才批准20億美元的對台軍售案，中國認為此舉尤其挑釁。

報導說，儘管蔡總統之前曾經訪問美國，但這是她第一次以總統身分到紐約，駐紐約台北經濟文化辦事處距離聯合國總部僅相隔幾條街。台灣不是聯合國會員，在聯合國也沒有代表。

蔡總統一行人今天在聯邦人員和紐約警察保護下，抵達位於曼哈頓中城的君悅飯店。數百名揮舞著台灣和美國國旗的支持者歡迎蔡總統到來，並高喊「總統好」。蔡總統與民眾握手自拍，但沒有發表聲明。

為數眾多的親中抗議民眾則在對街大喊「中國統一」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080712

總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國社團持標語在飯店對面聚集。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國社團持標語在飯店對面聚集。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約抵達下榻飯店前不久，在飯店外歡迎蔡總統到訪的中國海外民運人士，和聚集在對街由紐約本地中國社團發動的抗議團體多次相互叫陣，一度發生肢體衝突。中央社紐約記者尹俊傑攝 108年7月12日
總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約抵達下榻飯店前不久，在飯店外歡迎蔡總統到訪的中國海外民運人士，和聚集在對街由紐約本地中國社團發動的抗議團體多次相互叫陣，一度發生肢體衝突。中央社紐約記者尹俊傑攝 108年7月12日
總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣，大打出手。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文紐約下榻飯店附近，大批中國民運人士與中國社團聚集，雙方叫陣，大打出手。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報