更多編輯台推薦新聞：
高鐵延至屏東考慮4方案 1地下3高架路線一次看
生活

高鐵延至屏東考慮4方案 1地下3高架路線一次看

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

反送中引社會動盪 香港商業地位面臨不確定
兩岸

反送中引社會動盪 香港商業地位面臨不確定

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》台灣可望超越韓國 躍全球最大半導體設備市場
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦2/11

首訪紐處公開受訪 蔡總統：讓世界知道台灣的貢獻

最新更新：2019/07/12 08:03
總統蔡英文「自由民主永續之旅」過境美國，美東時間11日在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國常任代表前接受媒體訪問。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文「自由民主永續之旅」過境美國，美東時間11日在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國常任代表前接受媒體訪問。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日

（中央社記者溫貴香紐約11日電）總統蔡英文過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，是現任總統首次在紐處公開受訪。總統說，到紐辦與友邦駐聯合國常任代表會面，就是要讓世界知道台灣對國際社會的貢獻。

蔡總統展開自由民主永續之旅，經超過14個小時的飛行，在當地時間下午3時抵達紐約甘迺迪機場，總統專機抵達紐約機場後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等上專機迎接蔡總統所率領訪問團成員。

總統抵達紐約後第一站公開行程出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這是總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。會見地點在中華民國駐紐約辦事處。

中華民國現任總統首次在駐紐約台北經濟文化辦事處公開接受採訪，與美國學者建議將「台北」改為「台灣」現階段是否可行，總統會前受訪表示，到駐紐約辦事處主要與駐聯合國常任代表見面，一方面感謝他們從過去、現在到未來，對於台灣在國際組織上、也就是聯合國相關事務為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也讓世界、國際上知道台灣對國際社會所做的貢獻。

總統說，外交工作需要長期努力與累積，這幾年與美國關係上互動或關係發展都有些進步，會持續努力強化台美之間的互動發展與夥伴關係。

總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日
針對23家台灣網媒轉載中共官媒文章批評政府，總統蔡英文說，這是中國對台訊息戰一部分，利用代理人透過媒體製造假新聞。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日
針對23家台灣網媒轉載中共官媒文章批評政府，總統蔡英文說，這是中國對台訊息戰一部分，利用代理人透過媒體製造假新聞。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日

被問到有23個網路媒體刊載不利於總統的報導，被質疑紅色勢力滲入台灣如何預防的問題，總統表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，典型利用代理透過媒體製造假新聞與散播假新聞，造成台灣社會的對立與衝突，對台灣民主是一個很大的威脅，這段時間以來一直強化台灣民主的防護網。

她進一步表示，同樣的事情也發生在其他民主國家，現在大家都聚焦在民主防護網的建構，希望透過法律、政策，讓社會有一個很好的防護機制，對這些用訊息戰或其他方法侵擾我們的社會，尤其是民主正常的運作。

記者也問國民黨總統參選人郭台銘拿著國旗帽到機場致贈蔡總統，在乎總統過境美國，身上是否有任何國旗的東西，也有記者問中華民國國旗徽章是否比帽子好看，總統回應表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。（編輯：廖漢原）1080712

延伸閱讀
蔡總統抵紐約 外媒關注現場報導23家網媒抄中共官媒批蔡 陸委會：修法防制
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報