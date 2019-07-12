首訪紐處公開受訪 蔡總統：讓世界知道台灣的貢獻

（中央社記者溫貴香紐約11日電）總統蔡英文過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，是現任總統首次在紐處公開受訪。總統說，到紐辦與友邦駐聯合國常任代表會面，就是要讓世界知道台灣對國際社會的貢獻。

蔡總統展開自由民主永續之旅，經超過14個小時的飛行，在當地時間下午3時抵達紐約甘迺迪機場，總統專機抵達紐約機場後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等上專機迎接蔡總統所率領訪問團成員。

總統抵達紐約後第一站公開行程出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這是總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。會見地點在中華民國駐紐約辦事處。

中華民國現任總統首次在駐紐約台北經濟文化辦事處公開接受採訪，與美國學者建議將「台北」改為「台灣」現階段是否可行，總統會前受訪表示，到駐紐約辦事處主要與駐聯合國常任代表見面，一方面感謝他們從過去、現在到未來，對於台灣在國際組織上、也就是聯合國相關事務為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也讓世界、國際上知道台灣對國際社會所做的貢獻。

總統說，外交工作需要長期努力與累積，這幾年與美國關係上互動或關係發展都有些進步，會持續努力強化台美之間的互動發展與夥伴關係。

總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日

針對23家台灣網媒轉載中共官媒文章批評政府，總統蔡英文說，這是中國對台訊息戰一部分，利用代理人透過媒體製造假新聞。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日

被問到有23個網路媒體刊載不利於總統的報導，被質疑紅色勢力滲入台灣如何預防的問題，總統表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，典型利用代理透過媒體製造假新聞與散播假新聞，造成台灣社會的對立與衝突，對台灣民主是一個很大的威脅，這段時間以來一直強化台灣民主的防護網。

她進一步表示，同樣的事情也發生在其他民主國家，現在大家都聚焦在民主防護網的建構，希望透過法律、政策，讓社會有一個很好的防護機制，對這些用訊息戰或其他方法侵擾我們的社會，尤其是民主正常的運作。

記者也問國民黨總統參選人郭台銘拿著國旗帽到機場致贈蔡總統，在乎總統過境美國，身上是否有任何國旗的東西，也有記者問中華民國國旗徽章是否比帽子好看，總統回應表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。（編輯：廖漢原）1080712