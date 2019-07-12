蔡總統抵紐約 外媒關注現場報導

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日

（中央社記者江今葉、尹俊傑紐約11日專電）總統蔡英文「自由民主永續之旅」今天過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎外，紐約時報、路透社、朝日新聞等多家外媒也派記者採訪，顯示外媒對蔡總統此行高度關注。

蔡總統展開自由民主永續之旅，經過將近15個小時的飛行，專機於美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪機場，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。

蔡總統一行約下午4時30分抵達下榻飯店，受到現場上百名僑胞熱烈歡迎，獻花歡迎總統，熱情僑胞不斷大喊「總統好」。

總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日

現場除駐地的華文媒體外，包括紐約時報、路透社、朝日新聞、每日新聞、紐約客、美國之音等多家外媒都有記者到場報導蔡總統抵達美國訪問，顯示外媒對蔡總統此行的高度關注。

蔡總統抵達下榻飯店前不久，在飯店外歡迎蔡總統到訪的中國海外民運人士，和聚集在對街由紐約本地中國社團發動的抗議團體多次相互叫陣。

中國民運人士不滿對方混進隊伍，高喊「共產黨、滾出去」，雙方一言不合，一度爆發肢體衝突，引來紐約警方關切，並有人遭到逮捕。

蔡總統車隊於上述衝突落幕約一小時後抵達飯店另一門口，未受中國兩派團體叫陣影響。

旅居紐約的資訊工程師王中煒特地帶4個月大的兒子到飯店歡迎蔡總統。特別的是，小嬰兒穿著印有「台灣囝仔」字樣的衣服。

王中煒受訪時說，台灣認同教育要從很小就開始，今天是讓兒子看看故鄉台灣總統非常好的機會。即使沒有和總統握到手，也希望兒子知道在公民社會，總統是代表人民行使一定權利的民選政治人物。（編輯：徐崇哲）1080712

旅居紐約的資訊工程師王中煒帶4個月大的兒子到飯店歡迎總統蔡英文過境紐約，小嬰兒穿著印有「台灣囝仔」字樣的衣服。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年7月12日