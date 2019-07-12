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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦4/11

總統專機抵達紐約 莫健接機

最新更新：2019/07/12 08:04
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日

（中央社記者溫貴香紐約11日電）總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，專機已於美東時間11日下午順利抵達紐約，總統第一個行程將出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。

蔡總統展開自由民主永續之旅，經過將近15個小時的飛行，專機於美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪機場，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。

總統抵達紐約後第一個公開行程是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。會見地點在駐紐約辦事處，這也是中華民國國家元首第一次在紐約駐外館處進行公開活動。

蔡總統出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程過境丹佛，總統將在紐約停留兩個晚上。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。（編輯：謝佳珍）1080712

總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，專機已於美東時間11日下午順利抵達紐約，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，專機已於美東時間11日下午順利抵達紐約，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月12日
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