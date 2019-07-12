與蔡總統紐約相會 17友邦代表挺台國際參與

（中央社記者尹俊傑、江今葉紐約11日專電）總統蔡英文今天在紐約與友邦駐聯合國官員會面，台灣17友邦代表全數到場，表達台灣不該被國際社會拒於門外，2300萬人民應獲得參與國際組織的機會。

蔡總統傍晚在駐紐約辦事處參加「友邦駐聯合國常代酒會」，除聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表因返國而由臨時代辦出席外，其餘友邦駐聯合國常代都到場，巴拉圭駐聯合國常代亞里歐拉（Julio Cesar Arriola Ramirez）向蔡總統致贈蔡總統獨照。

據轉述，17友邦代表在酒會上齊聲表達台灣應獲機會，參與聯合國和世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

貝里斯駐聯合國常代楊恩（Lois Michele Young）會後受訪時說，蔡總統在酒會提到，民主是台灣與友邦共通點，台灣處在與其他民主國家一同捍衛民主的前線，台灣人民不該被國際社會排除在外。楊恩表示，她完全認同蔡總統說法。

楊恩說：「台灣對抗恐怖主義、洗錢和腐敗，這個國家非常守規矩，處理我們對抗的所有問題，我們卻將他們（指台灣人民）拒於門外，沒有什麼能比這更荒謬的了。」

貝里斯駐聯合國常任代表楊恩表示，初次見到總統蔡英文，感覺她很謙虛、放鬆、讓你感覺很自在，是很了不起且實在的領袖。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日

台灣友邦每年都會個別或連署向聯合國致函，支持台灣參與聯合國體系。楊恩預告，今年致函內容可能會改變，著重呼籲聯合國改變不核發採訪證給台灣記者、不讓台灣民眾持護照進入聯合國場域的做法，希望產生有別於往年的效果。

聖文森駐聯合國常代金恩（Inga Rhonda King）表示，聖文森獨立近40年來，大多數時間都與台灣邦交，聖文森珍惜這份關係，將台灣視為最重要夥伴之一，很興奮蔡總統即將到訪。

金恩說，蔡總統是當今世上少數女性國家元首之一，「富比世」（Forbes）雜誌也將蔡總統列為年度全球百大權勢女性之一，「我很驕傲能首次見到她，身為女性聯合國常代，這對我來說特別重要」。

被問及中國是否施壓聖文森與台灣斷交，金恩表示，聖文森雖是小國，但不屈服於壓力，「我不會說我們被中華人民共和國施壓，只會說我們堅守原則，我們對此非常驕傲。我重申，聖文森尊重並遵循『一中文明』（One China civilization）及其眾多政治表述」。

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）曾提出「一中文明」說法，意指中華文明底下有不同政治實體，台灣是其中之一，而聖文森選擇與台灣保持邦交關係。（編輯：高照芬）1080712

聖文森駐聯合國常任代表金恩表示，自聖文森40年前獨立以來，就與台灣建立邦交關係，台灣是聖文森最重要夥伴之一。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日