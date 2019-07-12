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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦3/12

堅定參與國際社會 總統盼友邦9月聯大力挺台灣

最新更新：2019/07/12 09:33
總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，並向與會來賓們致詞。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，並向與會來賓們致詞。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

（中央社紐約11日電）出訪友邦、目前過境紐約的總統蔡英文今天表示，台灣2300萬人民有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾，台灣不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定台灣邁向國際社會決心；她希望今年9月能再看到友邦繼續在聯合國力挺台灣。

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，美東時間11日過境紐約，她晚間出席紐約辦事處舉辦的「友邦駐聯合國常代酒會」，這不僅是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，會見地點選在駐紐約辦事處，也創下總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。

總統在致詞中指出，能在「自由民主永續之旅」途中見到老朋友和新朋友，相當開心。她這次出訪將前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞。

總統說，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道，「你們努力擴大了台灣人民的音量，使得全世界都聽見了我們的渴望」。

總統蔡英文（前左2）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，蔡總統在紐辦與友邦駐聯合國常任代表會面，並向代表們逐一握手致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（前左2）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，蔡總統在紐辦與友邦駐聯合國常任代表會面，並向代表們逐一握手致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。總統認為，台灣可以為全世界的人道救援、醫療援助及防疫等，做出更多貢獻。

她進一步強調，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定台灣邁向國際社會的決心。

台灣2300萬人民本就有權利參與國際事務，總統強調，不應受任何政治前提干擾，她要代表中華民國台灣政府及人民，感謝友邦，不斷在各種重要國際場域為台灣發聲，希望今年9月能再看到各位繼續在聯合國力挺台灣。

總統說，台灣已經準備好、有意願、也有能力為全世界做出更多貢獻，「讓我們一起落實聯合國的「永續發展目標」，打造我們想要的世界，迎向我們需要的未來」。（編輯：林淑媛）1080712

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」美東時間11日過境美國紐約，上百名僑胞到場歡迎。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月12日
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