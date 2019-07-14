王勝偉首度雙響砲無用 桃猿勝兄弟中止5連敗

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟王勝偉生涯首次單場雙響砲，不過第6局含陳俊秀的追平2分砲在內，Lamigo桃猿攻5分大局逆轉，終場以6比4中止5連敗。

1局下中信兄弟靠著王勝偉敲陽春全壘打，先馳得點，接著詹子賢敲二壘安打，曾陶鎔再補上安打，帶有1分打點，取得2比0領先。

不過6局上桃猿陳俊秀轟出2分砲，一棒追平比數，之後廖健富選到保送、林承飛安打，林立再敲出1打點安打，郭嚴文也敲出二壘安打，帶有2分打點，反倒以5比2取得領先。

7局下王勝偉再度開轟，而且是一支2分全壘打，兄弟追到1分落後，這是王勝偉生涯首度單場雙響砲；不過8局上郭嚴文敲出帶有1分打點的二壘安打，再添分數，終場桃猿就以6比4擊退兄弟，中止5連敗，兄弟的3連勝也中斷，單場MVP為6局上敲出追平轟的陳俊秀。

勝投由桃猿先發投手王溢正拿下，主投6.2局被敲出10支安打，包含王勝偉2發全壘打，投1次保送、4次三振，失4分；王溢正退場後，桃猿推出洋投冠猛後援，一路投到比賽結束，總計投2.1局，僅被敲出1支安打，沒有失分，收下首次救援成功。

兄弟先發投手為初登板的洋投赫猛，僅投3.1局被敲4支安打，送出5次三振，沒有失分，不過僅投62球就退場休息；敗投由第2任投手黃恩賜吞下，投2.2局被敲7支安打，失掉5分。（編輯：翁翠萍）1080714