駁卡柯文哲預算 國發會：市府幕僚不應誤導長官

媒體報導，台北市長柯文哲（前中）幕僚抱怨國發會卡了市府8億預算，國發會發布新聞稿表示，此說法絕非事實。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北18日電）媒體報導，台北市長柯文哲幕僚抱怨國發會於中研院國家生技園區聯外道路案卡了市府新台幣8億元的預算，國發會提出4點聲明，嚴正澄清絕非事實，籲市府幕僚不應誤導長官。

柯文哲近日頻頻砲轟執政黨，據媒體報導，柯文哲幕僚透露，雙方心結除了雙子星案，中研院國家生技園區聯外道路案的8億元預算改由台北市政府買單也是原因之一。

國發會晚間發布新聞稿，除了強調卡預算絕非事實，也提出4點聲明，第一，請報導中提到的市府幕僚提供台北市長柯文哲正確訊息，不應誤導長官；第二，國發會7月2日與相關部會及台北市府代表的會議中，各與會單位包括台北市政府，都同意該聯外道路性質是市區道路。

第三，會議結論指出，該聯外道路興建經費過去由中央負擔的原則並沒有改變，未來建議繼續由中央支應經費，但應釐清與中央補助地方的法規是否牴觸，並請內政部思考納入生活圈道路交通系統建設計畫，或是由統籌分配稅款支應等方式，專案報請行政院同意後辦理。

第四，國發會強調，從頭到尾都沒有要台北市負擔8億元的經費，反而是給市府空間可以好好規劃符合當地需求的道路設計。（編輯：蘇志宗）1080718