污泥倒農田不法獲利3億 業者地主收押

彰化縣芳苑鄉多處農田遭傾倒污泥散發惡臭，檢警追查後發現是食品加工污泥，循線調查約談多人，其中4名業者與地主19日複訊後被聲請羈押禁見獲准。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年7月20日

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣芳苑鄉等南彰化多處農田遭人傾倒污泥散發惡臭，檢警追查是食品加工污泥，屬得再利用事業廢棄物卻遭任意棄置，搜索後羈押4名業者與地主，估算不法獲利約新台幣3億元。

彰化地方檢察署獲報，芳苑鄉等多處農地遭人堆置大量不明廢棄物，滲出黑水並散發惡臭，因此指派檢察官劉智偉、姚玎霖指揮彰化縣警察局芳苑分局等單位偵辦，經數月追查，發現廢棄物是食品飲料業者產生的「食品加工污泥」，屬得再利用的事業廢棄物。

但檢、警追查發現，業者疑為節省成本，這些事業廢棄物未實際進入再利用業者，就遭清運業者任意棄置到願意配合的農田，傾倒地點遍及彰化及南部地區，彰化地檢署、彰化縣警察局會同環保及國稅單位18日搜索5處地點，並傳喚相關人等10多名。

檢察官訊問後，認為案件涉及廢棄物清理法第46條非法處理廢棄物、第48條申報不實等罪嫌，將其中4名被告諭知交保新台幣3萬元到6萬元不等；另外；吳姓及陳姓再利用業者、張姓清運業者、陳姓地主因犯罪嫌疑重大，檢方認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法官昨天晚間裁准。（編輯：林沂鋒）1080720