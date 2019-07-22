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最新財產申報 林佳龍夫婦存款股票近3億元

最新更新：2019/07/22 12:16
監察院22日發布最新一期廉政專刊，交通部長林佳龍（前左起）與妻子廖婉如存款和有價證券皆超過一億元。（中央社檔案照片）
監察院22日發布最新一期廉政專刊，交通部長林佳龍（前左起）與妻子廖婉如存款和有價證券皆超過一億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北22日電）監察院今天發布最新一期廉政專刊，交通部長林佳龍夫婦存款和有價證券皆超過一億元；台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜存款皆逾1000萬元，台南市長黃偉哲則有1834萬餘元債務，包括選舉借貸。

根據最新公布的廉政專刊，交通部長林佳龍與配偶廖婉如申報土地1筆、建物2筆，以及1輛汽車，另有現金30萬，存款1億2550萬9624元，有價證券1億4396萬110元，具有相當價值的財產有101萬4434元，包括珠寶2件、信託專戶存款2筆、保單15張。

信託部分，林佳龍與配偶信託1筆台中西區土地、建物2筆，分別在新北市金山區、台中市西區，以及股票559萬2940元。

台中市長盧秀燕與配偶廖述嘉將3筆土地，以及3筆國內上市股票約72萬120元交付信託，申報1輛汽車，存款1116萬6652元，有價證券456萬4885元，黃金存摺389萬2692元、保單11張。

新北市長侯友宜與配偶任美鈴申報2筆土地、2筆建物，存款為1836萬6431元，有價證券為421萬6320元，2張保單；信託6筆土地，無債務。

台南市長黃偉哲與配偶劉育菁申報1筆土地、1筆建物，兩輛汽車，存款288萬1313元，有價證券16萬1131元、13張保單。另有債務1834萬6521元，分別為抵押貸款134萬元以及選舉借貸1700萬元。信託3筆土地、3筆建物。（編輯：趙蔚蘭）1080722

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