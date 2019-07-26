U12中華隊首戰勝古巴 隊長黃天賜包辦3打點

（中央社記者楊啟芳台北26日綜合報導）2019年U12世界盃少棒賽，今天起在台南亞太棒球場開打，中華隊靠著隊長黃天賜的3分打點，先發陳楷升好投，以4比2擊退古巴，旗開得勝。

1局下中華隊的葉弘仁選到保送後盜上二壘，黃天賜再敲安打，幫助中華隊先馳得點；3局下黃天賜再敲出2分打點安打，中華隊以3比0領先。

雖然古巴隊4局上攻下2分，不過5局下投手陳楷升敲出1打點安打，終場中華隊就以4比2奪下首場勝利。先發投手陳楷升投5局僅失2分，隊長黃天賜敲出2支安打、包辦3分打點，表現優異。（編輯：屈享平）1080726

2019年U12世界盃棒球錦標賽26日晚間進行中華對古巴之戰，中華隊先發投手陳楷升投5局僅失2分，表現精彩。中央社記者楊思瑞攝 108年7月26日

2019年U12世界盃棒球錦標賽在台南亞太棒球場開打，26日晚間進行中華對古巴之戰，吸引許多球迷入場為中華隊加油，攻守交換時一起玩超大棒球造型充氣球。中央社記者楊思瑞攝 108年7月26日