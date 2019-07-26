U12世界盃棒賽開幕 辜仲諒勉球員珍惜環境

（中央社記者楊思瑞台南26日電）2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽今天晚間在台南市亞太棒球訓練中心開幕，中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞時表示，盼世界看到小球員的努力，小球員也能珍惜得來不易的環境。

開幕典禮晚間在台南市亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，12支參賽隊伍球員齊聚。由於開幕典禮後隨即進行的是中華隊對古巴隊的比賽，吸引大批球迷湧入。

辜仲諒致詞時表示，亞太棒球訓練中心是台南市政府努力許久才完成的場地，又新又漂亮，主辦單位也好不容易才邀請到其他11支國外隊伍到台灣參賽，希望小球員們能珍惜這個得來不易的環境，努力爭取好成績，也希望全世界都能看到小球員們的努力。

教育部常務次長林騰蛟致詞時表示，台南市政府努力爭取U12少棒賽在台南舉辦，先前的成果獲得世界棒壘球總會肯定。希望未來能成為在台南的永久性比賽，打造成東方的威廉波特。

此次賽事分在台南市亞太國際棒球訓練中心的少棒主、副球場與善化棒球場進行。12支參賽隊伍分為兩組，地主中華隊在A組，與日本、古巴、捷克、南非、斐濟同組。B組則有衛冕冠軍美國隊以及韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉、義大利。賽事今天展開後，預定於8月4日結束。（編輯：吳協昌）1080726