彭政閔明星賽睽違15年開轟 8623球迷沸騰[影]

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職明星賽今天登場，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔最後一次以球員身份參賽，7局從劉軒荅手中敲出2分砲，睽違15年再於明星賽開轟，為生涯明星賽第2轟，全場8623名球迷情緒沸騰。

彭政閔從2001年中職菜鳥年開始就入選中職明星賽，中職生涯19年、19度以野手身份入選明星賽追平中職紀錄，19次明星賽以「先發」野手出賽，破聯盟紀錄，原紀錄為前兄弟象隊球星王光輝、18度任明星賽先發野手。

彭政閔中職明星賽人氣王15連霸、也是史上第1人，今年球季結束後，彭政閔將高掛球鞋、結束球員生涯，今年為最後一次以球員身份參加明星賽，今天對抗賽任中職明星隊先發指定打擊、扛第4棒。

彭政閔今天首局敲出右外野飛球出局，3局敲出二壘方向平飛球出局，5局與業餘王牌吳昇峰「男子漢對決」，敲出游擊方向滾地球出局，7局開轟，兩分砲幫助球隊添分，為個人生涯明星賽第2轟，上一次在明星賽開轟為2004年。（編輯：吳協昌）1080727

2019中職明星賽27日熱鬧登場，中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔（藍衣）最後一次以球員身分參賽，7局轟出2分砲，睽違15年再於明星賽開轟，全場球迷情緒沸騰。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

2019中華職棒明星對抗賽27日在新莊棒球場登場，賽前儀式特別在外野拉起巨型中華民國國旗與兩隊隊旗，雙方球員場中列隊，現場播放國歌。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

2019中華職棒明星對抗賽27日在新莊棒球場開打，中職明星隊先發捕手為年僅19歲的戴培峰（中），他說，身邊有很多資深學長，並不會特別感到緊張。中央社記者張新偉攝 108年7月27日