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韓國瑜啟動下鄉競選 掃桃園9宮廟

最新更新：2019/08/03 19:31
國民黨提名總統參選人韓國瑜（前左3）3日前往桃園參香，不少支持者頂著豔陽高喊「韓國瑜凍蒜，韓總統好」，現場氣氛熱烈。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日
國民黨提名總統參選人韓國瑜（前左3）3日前往桃園參香，不少支持者頂著豔陽高喊「韓國瑜凍蒜，韓總統好」，現場氣氛熱烈。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日

（中央社記者余祥、邱俊欽桃園3日電）高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統後競選起手式，直搗民進黨執政桃園市，今天參拜9間廟宇，橫跨6立委選區造勢。韓國瑜說，總統和立委選舉就像鳥的翅膀，缺一不可，盼桃園立委6席全上。

韓國瑜桃園行程從龜山壽山巖觀音寺開始，再到桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮，中午時間在范姜古厝用餐；下午繼續走訪大園仁壽宮、楊梅三元宮、平鎮義民廟、龍潭龍元宮、八德龍山寺，最後一站在興仁公園舉辦「相見歡」活動。

韓國瑜說，他成為國民黨總統參選人後的第一站，就選擇桃園，選了老朋友、前立委陳根德的選區拜訪，也喚起昔日與陳根德在立法院一起為法案打拚的回憶。

韓國瑜談到，總統蔡英文執政3年多，台灣人民真的過得太失望、太辛苦，因此這次要特別拜託鄉親，除了總統大選，也一定要全力支持國民黨的立委參選人，立委選舉和總統大選一樣重要，希望讓桃園6席立法委員順利過關。

韓國瑜中午前往范姜古厝用餐，這一場行程雖為不公開行程，不過仍有許多韓粉到場支持，高喊凍蒜。

除了桃園市議長邱奕勝、立委吳志揚外，席間還有農漁會的地方人士與會，韓國瑜約用餐半小時後，趕往下一個行程。

韓國瑜在新屋時表示，很多地方大豐收時，但農漁民卻在哭泣，因為價格崩盤，也無法外銷出去，這樣的現象一定要改變，應該是大豐收、大賺錢。

他說，從事政治活動就是要改善經濟、照顧弱勢族群，這樣才有意義。（編輯：黃瑞弘）1080803

國民黨提名總統參選人韓國瑜（中，白衣）3日前往桃園參香，受到民眾熱情歡迎。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日
國民黨提名總統參選人韓國瑜（中，白衣）3日前往桃園參香，受到民眾熱情歡迎。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日
國民黨提名總統參選人韓國瑜（左）3日在桃園進行參香活動，上午出現在龜山壽山巖觀音寺時，受到大批支持者熱烈歡迎。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日
國民黨提名總統參選人韓國瑜（左）3日在桃園進行參香活動，上午出現在龜山壽山巖觀音寺時，受到大批支持者熱烈歡迎。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月3日
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