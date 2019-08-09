颱風利奇馬掠過北台灣 釀1死3傷

颱風利奇馬暴風圈9日上午掠過北部、東北部，尚無重大災情傳出。圖為岸巡單位8日在宜蘭南方澳內埤海灘拉警戒線。 中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年8月8日

（中央社記者劉建邦台北9日電）中央災害應變中心今天說，颱風利奇馬釀1死3傷，集中台北市；60多歲楊姓男子昨天為防颱爬樹修樹枝，摔落撞頭，送醫不治身亡；一名機車騎士摔傷送醫無礙，另2名傷者自行赴醫。

中央災害應變中心上午召開第6次工作會報，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人出席。

中央災變中心提供報告顯示，颱風襲台期間，造成1死3傷，另外，昨天地震襲台時，1名住在新北市中和區的60多歲婦人，在家中遭倒塌衣櫃壓住，送醫不治死亡。

中央災變中心表示，各地淹水狀況已退水，自來水正常供水、電力部分及基地台陸續修復完成。

疏散撤離部分，新北市有1644人、桃園市497人、新竹縣329人、宜蘭縣61人；4縣市開設38個收容處所，分別為新北市14處、桃園市9處、新竹縣11處、宜蘭縣4處。安置人數新北市271人、桃園市157人、新竹縣254人、宜蘭縣25人，共707人。

中央災變中心指出，入山管制部分，至9日上午6時止，入山民眾有962人，其中經聯繫已下山937人、在山區住宿有25人。

強烈颱風利奇馬暴風圈9日凌晨已進入台灣陸地，氣象局提醒台中以北應防強風豪雨。（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）

至於交通運輸方面，針對公路預警性封閉，包含台7線桃園市復興鄉、宜蘭縣大同鄉路段；台7甲線、台8線的台中市和平區路段；台9線、台9甲線的宜蘭縣頭城鎮、新北市坪林區及新店區。高鐵則是台中以北停駛、捷運正常營運。

中央災變中心表示，截至9日上午6時30分，土石流黃色警戒共263條，分布5縣市；預估北部及東北部為主要降雨區，中部山區也會有明顯降雨；嘉義縣、高雄市及屏東縣山區，入夜後降雨情況將逐漸劇烈，可能出現土石流紅色警戒狀況。

中央災變中心指出，宜蘭、基隆、台北、新北、桃園的低窪區可能出現淹水；新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗山區，可能形成孤島或危險聚落。

中央災變中心表示，災害風險較高道路包括台2線、台7線、台7甲線、台7乙線、台9線、台9甲線、台9丁線，呼籲避免前往及隨時注意道路訊息。

綠島、蘭嶼、基隆、宜蘭、花蓮、台東將有長浪發生，民眾勿到海邊觀浪。水庫蓄水量目前皆屬高水位，因應颱風帶來強降雨，需要加強水庫蓄水與放水操作與因應，且廣發預警資訊，並告知民眾及地方政府。（編輯：張銘坤）1080809