更多編輯台推薦新聞：
一對雄企鵝想當爸媽 柏林動物園給顆蛋圓夢
國際

一對雄企鵝想當爸媽 柏林動物園給顆蛋圓夢

台北血液庫存告急 A型血僅能撐3.8天
生活

台北血液庫存告急 A型血僅能撐3.8天

一芳創辦人柯梓凱臉書貼文 提法律程序以正視聽
兩岸

一芳創辦人柯梓凱臉書貼文 提法律程序以正視聽

前腳才寫動人信函給川普 金正恩後腳又射飛彈
國際

前腳才寫動人信函給川普 金正恩後腳又射飛彈

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

張安樂表態 統促黨明年大選支持韓國瑜

最新更新：2019/08/10 19:16
中華統一促進黨10日在嘉義縣民雄國中辦巡迴講座，總裁張安樂（前左）出席受訪時表示，2020年總統大選全黨將支持國民黨提名參選人韓國瑜。中央社記者葉子綱攝 108年8月10日
中華統一促進黨10日在嘉義縣民雄國中辦巡迴講座，總裁張安樂（前左）出席受訪時表示，2020年總統大選全黨將支持國民黨提名參選人韓國瑜。中央社記者葉子綱攝 108年8月10日

（中央社記者葉子綱嘉義縣10日電）中華統一促進黨總裁張安樂今天在嘉義表示，明年總統大選，統促黨支持中國國民黨參選人韓國瑜；至於區域立委選舉，為避免自相殘殺，規劃在國民黨艱困選區由統促黨推派人選。

中華統一促進黨下午在嘉義縣民雄鄉民雄國中禮堂，舉辦全台第一場「台灣何去何從」巡迴講座，現場有600多名鄉親與會，前嘉義市議會議長蕭淑麗及現任多名議員到場。

張安樂在接受媒體聯訪時指出，選擇嘉義縣為巡迴講座第一場，除了幕僚安排之外，主要原因是嘉義鄉親純樸，容易受到政客操弄影響，所以決定走入基層，說出檯面上政客不敢說出來的話。

對於明年總統及立委選舉，張安樂明白表示，統促黨一定會參加，總統大選支持國民黨參選人韓國瑜，因為韓國瑜若當選，將帶來8年兩岸和平；至於區域立委選舉，統促黨會避免與國民黨自相殘殺而讓民進黨漁翁得利，會規劃在國民黨艱困選區由統促黨推派人選。

媒體追問張安樂是否出馬參選立委，他回答「不會」，不過一旁的統促黨的重要成員則指出「會列入不分區」，但張安樂對此沒有進一步發言。

至於香港「反送中」抗爭持續，張安樂指出，抗爭將來對台灣影響很大，現在香港實施一國兩制，是因香港仍沿用英國普通法，如果將來有一天，中國對台灣的條件，就不會這麼寬鬆。

至於香港「兄弟」挺身與「反送中」抗爭學生對抗，張安樂表示，香港有許多「兄弟」在大陸發展，認為抗爭已超過底線，他們不支持逃犯條例，但更不能支持反中國運動。（編輯：卞金峰）1080810

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報