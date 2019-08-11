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中華隊贏了 亞洲U23男排錦標賽奪史上首冠
首頁 / 重點新聞

U23男排亞錦賽 中華隊奪冠破隊史紀錄

最新更新：2019/08/11 22:17
中華隊11日在亞洲U23男子排球錦標決賽以3比1獲勝，收下隊史首冠。（圖取自facebook.com/AsianVolleyballConfederation）
中華隊11日在亞洲U23男子排球錦標決賽以3比1獲勝，收下隊史首冠。（圖取自facebook.com/AsianVolleyballConfederation）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）過去2屆闖進4強、都以銅牌作收的中華男子排球隊，今年首度勇闖亞洲U23男子排球錦標賽決賽，今天以3比1扳倒印度，成功問鼎冠軍，刷新隊史最佳紀錄。

日本稍早在銅牌戰以直落三擊敗巴基斯坦鍍銅，巴基斯坦拿下第4名。

亞洲U23排球錦標賽 （Asian U23 Volleyball Championship）由亞洲排球聯合會主辦，為23歲以下排球賽事，自2015年起每2年舉辦1次，由伊朗包辦前2屆冠軍，中華隊前2次參賽都以銅牌作收。

亞洲U23排球錦標賽今年在緬甸首都奈比多舉行，共16支隊伍參賽，中華隊預賽與巴基斯坦、卡達、巴林同在C組，帶著2勝1敗成績晉級複賽，並以直落三先後橫掃澳洲、斯里蘭卡與中國，10日4強賽迎戰上屆亞軍日本隊，在2比0聽牌情況下，被日本隊扳平，中華隊鏖戰到最後一刻才驚險闖進決賽。

中華隊決賽迎戰印度，兩隊首局短暫拉鋸後，中華隊頻頻發動攻勢，讓印度措手不及，迅速將比分拉開至20比14，儘管一度被追到僅剩3分差，但中華隊守住領先優勢，以25比21拿下首局。

中華隊第2局在落後4分的情況下，上演逆轉秀，全隊士氣大振，以25比20率先聽牌。

兩隊在關鍵第3局同樣一路互咬，退無可退的印度隊後段一波猛攻，硬是以25比19扳回一城。

中華隊副攻手張育陞在第3局後段退場包紮傷口後，第4局又重回場上再戰，展現強烈求勝企圖心，助中華隊在戰情膠著的情況下突破僵局，以20比16領先，印度則苦苦追趕，一度追成只差1分，所幸中華隊穩住陣腳，以25比23獲勝，拿下隊史首座冠軍。（編輯：方沛清）1080811

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