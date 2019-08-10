拚3大賽 中華排球隊創國家一二隊見成效

（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華排球隊今年首創國家一、二隊制度，且聘請外籍教頭，鎖定世大運、亞洲U23排球錦標賽、亞錦賽，這次男排以國家二隊出征亞洲U23男排錦標賽，收到成效，創隊史最佳。

中華U23男子排球代表隊這次在亞洲U23男子排球錦標賽一路過關展現闖進4強賽，並頂住壓力、以3比2扳倒強敵日本，勇闖決賽，寫下隊史紀錄。

過去國家隊通常挑選18名選手到國訓中心集訓，從年初開始征戰各大賽，而U23多採臨時組隊的模式。

為避免選手因密集出賽受傷，中華民國排球協會秘書長鄭松益表示，今年排協特別向教育部體育署、國訓中心建議，首度規劃國家一隊、二隊方式，且男女排適用，希望能培訓更多年輕好手，光是男排兩隊總人數就高達30多人。

中華排球隊今年鎖定世大運、亞洲U23排球錦標賽、亞錦賽3大賽，鄭松益透露，中華隊在世大運前也特別到塞爾維亞訓練，同時今年還聘請塞爾維亞籍總教練，搭配助理教練、體能教練等，從2月起集訓。

中華U23男子排球代表隊這次由國家二隊組成，以前兩屆U20成員為班底，去年就曾在亞洲U20男子排球錦標賽擊敗日本，被排協列為重點培訓對象。鄭松益指出，看他們從組隊到現在越來越成熟，特別是團隊氣氛、士氣都非常好，且身高等條件都比往年佳，從昨天直落三擊敗中國，到今天3比2贏日本，讓他感到相當欣慰。

鄭松益表示，儘管部分選手表現仍不太穩定，但相信未來可藉由比賽磨練、提升抗壓性。（編輯：謝雅竹）1080810