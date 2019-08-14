貿易戰現轉圜 台股早盤漲148點收復10500點

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國宣布延後對部分中國貨品加徵10%關稅，美股大漲，蘋果走堅，受此消息激勵，台股早盤一度大漲148點，收復年線、10400點和10500點大關，其中蘋概股走勢強勁。

美國宣布延後對部分中國貨品加徵10%關稅，美股止跌反彈，道瓊工業指數終場勁揚372.54點，漲幅1.44%，收在26279.91點。標準普爾500指數上漲42.57點，漲幅1.48%，收在2926.32點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲152.95點，漲幅1.95%，收在8016.36點。

其中生產與市場高度仰賴中國的蘋果（Apple）股價彈漲4.2%，收在208.97美元。

美中貿易戰出現轉圜，受此消息激勵，台股今天早盤大漲148點，不僅收復年線約10378點，重新站上5日線約10444點，也一度重返10500點大關，最高來到10511點。

其中蘋概股氣勢如虹，股王大立光來到3895元，漲4.42%，晶圓代工龍頭台積電來到252元，漲2.23%，鴻海來到73.9元，上揚1.37%。和碩來到51.2元，漲1.39%，可成來到224元，漲3.46%。台達電來到150元，漲1.35%。

法人表示，貿易戰有轉圜空間，台股短線反彈走勢可期，時序逐漸進入蘋果新品推出旺季，第3季之後蘋概股走勢可望回溫。（編輯：黃國倫）1080814