109年度總預算歲出破2兆 行政院會15日討論

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院會明天將討論109年度中央政府總預算案，歲入與歲出均突破新台幣2兆元。預計總預算在明天行政院會通過後，依法在8月底前送進立法院。

行政院編列109年度中央政府總預算，歲入達新台幣2兆900億元，成長率達5.3%，其中稅課收入1兆6700億元，成長2%；歲出約2.1兆元，成長率5.2%。

行政院長蘇貞昌日前向總統蔡英文與副總統陳建仁報告109年度總預算籌編狀況，蔡總統肯定明年預算收支平衡，是睽違22年後再次達到總預算歲入歲出平衡；並指示加強國防、社福與文化建設方面的施政。

109年度總預算中，初估最多的預算是社福預算約5200億元，比今年增加約6.6%；第二是國防預算超過3500億元，比今年增加140億元，成長4.3%，新增經費用於因應募兵制的志願役人力經費，以及提升裝備妥善率的作業維護費。

教育預算超過3000億元，增加110億元，成長3.9%；科技預算990億元，成長4.7%；文化預算291億元，增加1.3%等。

主計總處主計長朱澤民表示，各部會有部分預算進行微調，但整體而言沒有太大的變動，精確的數字將待明天院會正式定案後，向外界報告。（編輯：謝佳珍）1080814