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被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

最新更新：2019/08/16 21:27
有民眾向媒體投訴，指台北市環保局禁止清潔人員穿制服進入便利商店，副局長盧世昌16日說，並非禁止，而是曾多次接獲民眾投訴指清潔隊員在便利商店打牌、喧嘩，才發公文。圖為清潔隊員清掃街頭。（示意圖／中央社檔案照片）
有民眾向媒體投訴，指台北市環保局禁止清潔人員穿制服進入便利商店，副局長盧世昌16日說，並非禁止，而是曾多次接獲民眾投訴指清潔隊員在便利商店打牌、喧嘩，才發公文。圖為清潔隊員清掃街頭。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北16日電）有民眾向媒體投訴，指台北市環保局禁止清潔人員穿制服進入便利商店，副局長盧世昌今天說，並非禁止，而是曾多次接獲民眾投訴指清潔隊員在便利商店打牌、喧嘩，才發公文。

有民眾向媒體投訴，指北市環保局13日發公文，要求各區清潔隊員在值勤時間穿著制服時，若非公務需求，勿出入便利商店或其他值勤期間不可出入場所，認為規定相當誇張。

盧世昌下午告訴中央社記者，13日確實發出該紙公文，但並非禁止清潔隊員進入便利商店，15日發出修正公文，內容再次聲明並非反對清潔隊員上班時間穿制服出入便利商店。

盧世昌說，公文內容為清潔隊員於值勤期間如有購買水、食物、如廁等生理需求，請勿長時間逗留便利商店，下班時也勿於便利商店飲酒、打牌、喧嘩。

盧世昌表示，多次接獲民眾投訴稱清潔隊員在便利商店喝酒、打牌及喧嘩情事，還有民眾質疑清潔隊員利用上班時間在便利商店吃早餐等，由於制服容易辨識，民眾投訴也不可能置之不理，才會發公文。（編輯：張銘坤）1080816

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