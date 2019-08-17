新黨黨慶將提一國兩制台灣方案 吳敦義取消出席

國民黨主席吳敦義日前在中常會上強調，九二共識就是一中各表，這跟聖經一樣重要，「什麼一國兩制，打叉叉」。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北17日電）新黨今天晚上舉行黨慶，將公布黨版「一國兩制台灣新方案」，近日批評一中同表、一國兩制的國民黨主席吳敦義原定出席，不過，國民黨表示，因吳敦義行程衝突，將改派代表到場致意。

新黨今晚將舉行黨慶，新黨發言人王炳忠日前說明，新黨主席郁慕明已預告將宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，負責任的提出新黨主張統一、支持一國兩制、對於台灣方案內容的構想。

王炳忠日前也在媒體群組預告，國民黨主席吳敦義確定出席黨慶，並會在晚間8時到場；不過，根據國民黨文傳會發布的吳敦義行程，並沒有新黨黨慶這一場。吳敦義近日在中常會上批評一國兩制、一中同表，臨時不出席新黨黨慶引發聯想。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，因吳敦義行程衝突，將另派代表過去新黨致意。

程美華重申，國民黨堅持一中各表的九二共識，堅決反對台獨，也不接受一國兩制，但尊重其他政黨不同的政綱和願景。

吳敦義近日在中常會上強調，九二共識就是一中各表，這跟聖經一樣重要，「什麼一國兩制，打叉叉」，國民黨堅決反對一國兩制，也不能用一中同表。（編輯：黃國倫）1080817