重批一中同表 吳敦義：不要再講邪惡的話

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席吳敦義昨天在中常會怒批「一中同表」，今天進一步在臉書上「原音重現」。吳敦義表示，凡講「一中同表」就是違背黨章，如果講了就沒資格當黨員，不要再講那些邪惡的話。

前國民黨主席洪秀柱日前接受媒體專訪時再度提及「一中同表」的兩岸論述，吳敦義昨天在中常會中，雖未點名洪秀柱，但撂下重話說「不可以隨便講一中同表，如果講了就沒資格當黨員，這是堅持不會改變。」

吳敦義臉書今天原音重現昨天的談話內容，他在會中說，九二共識就是一中各表，這跟聖經一樣重要。「什麼一國兩制，打叉叉」，哪裡能夠亂講，沒有一中各表的九二共識，哪有和平穩定的兩岸關係，國民黨堅決反對一國兩制，也不能用「一中同表」。

吳敦義說，凡講「一中同表」就是違背黨章，「不要講那些邪惡的話」。

洪秀柱昨晚在臉書回應指出，兩岸關係是國民黨的強項，她為使兩岸關係能夠脫離敵對仇恨，走向和平發展，因此提出建設性與積極性的兩岸論述。

她表示，「一中各表」是過去用來解釋兩岸開放交流這30多年來的狀態，而她主張的「一中同表」，則是希望解決兩岸未來將面對的課題，兩者都沒有背離「九二共識」的核心。何者為宜，涉及到國民黨的理念、價值，黨員間即使有不同看法，其目的也是希望能夠為國民黨好，為國家好。（編輯：黃瑞弘）1080815