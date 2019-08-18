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時力黨主席誰來扛 20日決策委員會見真章

最新更新：2019/08/18 16:44
時代力量將於20日召開決策委員會，若黨主席邱顯智不接受慰留，將選出新任黨主席。現階段除已宣布參選的決策委員林亮君（左），時力立法院黨團總召徐永明（右）也被視為熱門人選。（圖左取自facebook.com/sabrinalim.tw，圖右為中央社檔案照片）
時代力量將於20日召開決策委員會，若黨主席邱顯智不接受慰留，將選出新任黨主席。現階段除已宣布參選的決策委員林亮君（左），時力立法院黨團總召徐永明（右）也被視為熱門人選。（圖左取自facebook.com/sabrinalim.tw，圖右為中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北18日電）時代力量在黨主席邱顯智請辭下，面臨群龍無首局面，時力將於20日召開決策委員會，若邱顯智不接受慰留，時力將選出新任黨主席。現階段除已宣布參選的決策委員林亮君，時力立法院黨團總召徐永明也被視為熱門人選。

不過，目前時力內部狀況還有相當多變數，徐永明透過助理轉述，目前仍持續努力慰留邱顯智。

時代力量近期處於多事之秋，先是立委高潞．以用遭除名，後來發生立委林昶佐退黨、邱顯智辭黨主席，接著是立委洪慈庸也宣布退黨；儘管時力決策委員會13日開會，決議全力慰留邱顯智繼續擔任主席，但在台北市議員、時代力量決策委員林亮君16日宣布要參選下一任時力黨主席情況下，等於間接證明邱顯智恐不接受慰留的事實。

根據時代力量黨章規定，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同；黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

據了解，時力決策委員會將於20日討論黨主席事宜，若邱顯智確定不接受慰留，就會走到改選那一步。

時力內部主要可分為以時代力量立委黃國昌、前時力秘書長陳惠敏為主，主張時力要走自己的路，廣泛布局立委選區。另一股主要意見，則是以原時代力量立委林昶佐、洪慈庸為代表，主張能與民進黨合作，創造最大的國家利益。

時力黨內人士指出，目前時代力量的決策委員共有14位，在林昶佐、洪慈庸退黨後，真的要走到票選黨主席的那一步，自主派的票數會比友綠派多；觀察這14位決策委員，徐永明會是熱門人選。

黨政人士分析，徐永明在黨內的輩分、資歷都夠，又擔任時力立法院黨團總召，清楚各項重要法案的推進狀況，最適合也可以跟民進黨進行溝通，與邱顯智之前所做的推進工作能無縫接軌。

至於自主派是否會推派人選出來參選黨主席？不願具名的決策委員以及時力幕僚人士表示，目前並未聽聞，大家還是希望由邱顯智繼續帶領時代力量，盼他完成該做的工作與責任。

時代力量決策委員、新北市黨部主委陳志明受訪表示，離明年大選剩沒多少時間，希望有意要參選黨主席的人可以提出具體規劃，包括黨的路線、團隊等，不希望只是選一個人出來再花時間慢慢摸索；現在大家的目標一致，就是要慰留邱顯智，若逼不得已走到改選，也希望有一個方向。（編輯：林淑媛）1080818

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